解放軍圍台軍演後　習近平赴福建東山視察發表講話

台灣總統賴清德10日發表演說後，解放軍東部戰區14日宣布在台灣周圍進行「聯合利劍-2024B演習」，軍演在當晚結束後，新華社隨後發布習近平15至16日到訪福建考察的消息。



報道稱，習近平15日視察福建省漳州市東山縣，考察陳城鎮澳角村、谷文昌紀念館和關帝文化產業園，了解鄉村全面振興、傳承紅色基因和加強文化遺產保護等情況。



東山縣位於福建省南部沿海，東臨台灣海峽，與台灣島隔海相望。《聯合報》報道，東山島是歷來解放軍多次展示對台登陸戰力的重要演習場所，在東山島大埕灣附近海域，解放軍曾多次展開聯合登陸演練。



習近平15至16日到訪福建考察。（新華社）

此外，習近平在福建省漳州市東山縣，考察了谷文昌紀念館，瞭解當地傳承「紅色基因」等情況。谷文昌1949年8月隨部隊南下福建，在東山縣工作14年、擔任縣委書記10年。該紀念館於2004年2月建成開館，展陳內容包含大量歷史照片和谷文昌生前使用的實物，重現谷文昌帶領東山人民改變生態環境、改變落後面貌的情景。

習近平在福建省漳州市東山縣，考察了谷文昌紀念館。（新華社）

15日在關帝文化產業園，習近平聽取當地加強文化遺產保護、推進兩岸文化交流等情況介紹。他強調，「文化遺產是老祖宗留下來的寶貴財富，要保護好、傳承好」。

16日上午，習近平在廈門考察了大陸（福建）自由貿易試驗區廈門片區。他參觀自由貿易試驗區建設成果展，聽取當地擴大改革開放、探索海峽兩岸融合發展新路等情況介紹，並與綜合服務大廳窗口工作人員互動交流。他說，廈門特區經過40多年發展，發生了當年難以想像的巨大變化。

習近平在廈門考察了大陸（福建）自由貿易試驗區廈門片區。（新華社）

習近平16日下午在廈門聽取福建省委與當地政府工作會匯報，強調「建設好兩岸融合示範區」，並提到「促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣民眾的民族認同、文化認同、國家認同」。

習近平也在考察中談及要全面深化改革、擴大高水準開放，要全力抓好第4季經濟工作，努力實現全年經濟社會發展目標。國務院副總理何立峰，以及中央和國家機關有關部門負責官員陪同考察。