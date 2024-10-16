習近平稱中國願意同美國做夥伴和朋友 不僅造福兩國也惠及世界
撰文：莊勁菲
出版：更新：
央視新聞10月15日報道，國家主席習近平向美中關係全國委員會2024年度頒獎晚宴致賀信，並表示中國願意同美國做夥伴、做朋友；這不僅造福兩國，也惠及世界。
習近平對美中關係全國委員會為推動中美各領域交流合作作出的不懈努力表示讚賞，對威廉·福特（William Ford）獲獎表示祝賀。
習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，攸關兩國人民福祉和人類前途命運。中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應該成為對方發展的助力而不是阻力。
習近平強調，開放是中國式現代化的鮮明標識，中國開放的大門只會越開越大。中國將加大制度型開放力度，持續建設國際化一流營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為中美合作帶來更多機遇。
同日，美國總統拜登（Joe Biden）亦向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信。
王毅通話以色列、伊朗外長：中國能不能阻止中東大戰？蔡英文訪歐洲完成捷克行程轉抵巴黎 中國使館：民進黨騙國際社會德國發生連環強姦案至少4受害 針對年輕中國女子 犯罪者疑華人寶馬CEO：歐盟須取消2035年新車零排放法例 以減少依賴中國電池