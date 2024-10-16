習近平稱中國願意同美國做夥伴和朋友　不僅造福兩國也惠及世界

央視新聞10月15日報道，國家主席習近平向美中關係全國委員會2024年度頒獎晚宴致賀信，並表示中國願意同美國做夥伴、做朋友；這不僅造福兩國，也惠及世界。



習近平對美中關係全國委員會為推動中美各領域交流合作作出的不懈努力表示讚賞，對威廉·福特（William Ford）獲獎表示祝賀。

習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，攸關兩國人民福祉和人類前途命運。中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應該成為對方發展的助力而不是阻力。

圖為2023年7月8日中國北京釣魚台國賓館內，一名工作人員走過會議會場。財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在此進行會面。（Reuters）

習近平強調，開放是中國式現代化的鮮明標識，中國開放的大門只會越開越大。中國將加大制度型開放力度，持續建設國際化一流營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為中美合作帶來更多機遇。

同日，美國總統拜登（Joe Biden）亦向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信。