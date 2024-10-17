長沙違規自建房倒塌54死　徵兆明顯仍未緊急疏散　15人一審獲刑

2022年4月29日，湖南長沙市一幢8層高居民自建房倒塌，造成54人死亡，包括44名大學生，直接經濟損失近億元（人民幣．下同）。事後，官方報告指出，經調查認定，該事故是一宗因房主違法違規建設、加層擴建和用於出租經營，地方黨委政府及其有關部門組織開展違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，有的甚至推卸責任、放任不管，造成重大安全隱患長期未得到整治而導致的特別重大生產安全責任事故。周四（17日）上午，案件一審公開宣判，共15人獲刑。



據長沙市望城區人民法院、寧鄉市人民法院消息，「4·29」特別重大居民自建房倒塌事故涉刑事案件一審公開宣判。對被告人吳治勇以重大責任事故罪、尋釁滋事罪判處有期徒刑11年；對被告人龍天愷、任羅生、薛現棕以重大責任事故罪判處6年6個月至六年有期徒刑；以提供虛假證明文件罪判處被告單位湖南湘大工程檢測有限公司罰金100萬元，判處譚華等6名被告人4年9個月至2年9個月不等有期徒刑，均並處罰金、從業禁止終身；對被告人周正茂以玩忽職守罪、受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金；對冷經科等4名被告人以玩忽職守罪判處5年6個月至3年9個月不等有期徒刑。

倒塌一刻，現場升起大量煙塵。（搜狐視頻）

據介紹，涉事自建房為望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組村民吳治勇家民宅，經審理查明，吳治勇在未取得合法建設手續的情況下，僱請無設計資質人員龍天愷進行設計，僱請無施工資質人員任羅生、薛現棕違法違規建設、加層擴建房屋，將違法建築出租用作餐飲、住宿等經營場所，在發現房屋重大安全隱患後未採取有效整改措施，在出現明顯倒塌徵兆的情況下仍未採取緊急避險疏散措施，造成重大傷亡事故和嚴重經濟損失。

現場一片狼藉。（搜狐視頻）

吳治勇還夥同他人多次任意損毀他人財物，情節嚴重。湖南湘大工程檢測有限公司、公司股東譚華、楊雙富、寧濤、龔飈和掛名檢測人員劉登、湯瑟提供虛假證明文件。長沙市望城區原副區長周正茂、望城區城市管理和綜合執法局執法大隊金山橋中隊原中隊長冷經科、湖南省市場監督管理局認可與檢驗檢測監督管理處原二級調研員譚晶、原湖南省檢驗檢測機構資質認定能力評價評審員喻進輝和司炳艷玩忽職守，周正茂還有受賄行為。

根據各被告人犯罪的事實、情節、造成的危害結果及認罪悔罪表現等，法院依法作出前述判決。