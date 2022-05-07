長沙塌樓釀53死　湖南衛視綜藝停播一周　網傳包括《聲生不息》

湖南長沙塌樓事故引起高度關注，湖南衛視多檔綜藝節目先後宣布本周暫停播出。



湖南衛視綜藝節目《嚮往的生活》、《你好星期六》、《大偵探》、《春天花會開》等節目組，先後發文宣布原定於本周播出的節目將暫停播出。網傳消息指，同樣停播的還包括近來大熱的港樂綜藝《聲生不息》。

4月29日中午，長沙市望城區金山橋街道的一幢8層高居民自建房倒塌，事故發生逾6日後當局宣布搜救工作結束，被困失聯人員全部找到，共造成53人遇難、10人獲救。

消息指，湖南衛視綜藝節目停播與今次塌樓事故相關，具體停播原因則是「不合時宜」。

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但事件引發網民兩極反應，有支持的聲音指，「長沙發生那麼大的事，作為當地衛視停播綜藝感覺還是有必要的」；但亦有人說，「全國只要有一個人去世就停播一天好了，全國人犧牲娛樂時間為其哀悼」、「能不能別一有啥事就拿綜藝擋刀，房子又不是觀眾笑塌的」。

《香港01》梳理發現，事實上這並不是湖南衛視首次大規模暫停播出綜藝節目，去年中國工程院院士袁隆平去世，以及今年東航MU5735航班空難後，湖南衛視均有做出類似行為以示哀悼。