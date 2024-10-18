習近平安徽考察調研：推進中國式現代化，科技創新是必由之路

據新華社報道，中共總書記、國家主席習近平10月17日至18日，在安徽考察調研。他強調，安徽要全面貫徹新發展理念，發揮多重國家發展戰略疊加優勢，在打造具有重要影響力的科技創新策源地、新興產業聚集地、改革開放新高地、經濟社會發展全面綠色轉型區上持續發力，在深度融入新發展格局、推動高質量發展、全面建設美好安徽上取得新的更大進展。



習近平在六尺巷考察。（人民日報）

習近平在六尺巷考察。（人民日報）

習近平在六尺巷考察。（人民日報）

17日下午，習近平首先到安慶桐城市考察。地處城中的六尺巷，因清代大學士張英與鄰居吳家互相退讓三尺地基而成，是中國鄰里和諧禮讓的典範。習近平強調，要加強歷史文化保護，堅持創造性轉化、創新性發展，在發展社會主義先進文化、弘揚革命文化、傳承中華優秀傳統文化上協同發力，打牢社會治理的文化根基。

隨後，習近平到合肥濱湖科學城，察看安徽省重大科技創新成果集中展示，並在智能網聯汽車、新一代信息技術、新能源、人工智能、生命健康等高新科技產品前一一駐足，仔細察看，不時表達讚賞之意。

習近平指出，推進中國式現代化，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。高新技術是討不來、要不來的，必須加快實現高水平科技自立自強。科研工作者是推進中國式現代化的骨幹，要拿出「人生能有幾回搏」的勁頭，放開手腳創新創造，為建設科技強國奉獻才智、寫下精彩篇章。

18日上午，習近平聽取安徽省委和省政府工作匯報，對安徽各項工作取得的成績給予肯定，對下一步工作提出明確要求。他指出，要加快科技創新和產業轉型升級。高水平建設國家實驗室和合肥綜合性國家科學中心，有效發揮高能級科創平台作用，加強關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，擴大國際科技交流合作，持續提升原始創新能力。

習近平到合肥濱湖科學城，察看安徽省重大科技創新成果集中展示。（人民日報）

習近平到合肥濱湖科學城，察看安徽省重大科技創新成果集中展示。（人民日報）

習近平到合肥濱湖科學城，察看安徽省重大科技創新成果集中展示。（人民日報）

習近平到合肥濱湖科學城，察看安徽省重大科技創新成果集中展示。（人民日報）

習近平強調，要推進深層次改革和高水平開放。勇於開展首創性、差異化改革，打造內陸改革開放新高地。堅持和落實「兩個毫不動搖」，充分激發各類經營主體活力。深化要素市場化改革，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。全方位擴大對內對外開放，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。

習近平指出，要着力構建城鄉融合發展新格局。構建現代糧食產業體系、生產體系、經營體系，紮實推進高標準農田建設，建設江淮糧倉，扛牢糧食保供責任。大力發展特色、綠色農產品種植，推動鄉村富民產業升級，提高農業綜合效益，壯大新型農村集體經濟。

習近平強調，要進一步推動文化和旅遊融合發展，發展全域旅遊，把文化旅遊業打造成為支柱產業。加強傳統村落、傳統建築保護傳承利用，推動優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

習近平強調，要抓好第四季度經濟工作，認真落實黨中央確定的各項政策舉措，努力實現全年經濟社會發展目標。