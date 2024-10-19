江西村官下鄉遭人持刀刺死　家屬：政府未認定殉職　遺體存放逾月

江西省吉安市安福縣山莊鄉鄉長況海涓的家屬周六（19日）反映，況海涓一個多月前到山莊鄉新背村下鄉與當地鄉、村幹部商量新農村建設事宜時，遇到他人持刀刺傷，導致大出血，在醫院搶救8天後離世，且在殯儀館存放了一個多月，至今未安葬。



家屬介紹，9月7日，況海涓和山莊鄉黨委書記、人大主席等人到新背村與村幹部在一處水泥坪上商量新農村建設事宜，上午10時50分許，一位村民來到現場並掏出一早備好的刀具，向幹部們行兇，況海涓等人順手拿起身邊的拖把、棍子等物制止，期間被村民刺傷導致大出血。

錄音顯示，一位工作人員稱行兇的村民未婚。9月7日上午10時許，該村民聽到家門外有人講話，外出查看，發現屋外大門前的水泥坪上用紅色油漆做了標記。該村民看見一男一女在現場，便詢問兩人幹什麽，兩人回答說，他們是鄉政府帶來搞新農村建設做測量規劃的，隨即離開。該村民發現鄰居家沒有標記，便想到去找幹部問清楚。此後，該村民隨身攜帶了一把刀具、一瓶眼鏡清洗劑。

當日上午10時50分許，該村民在一處水泥坪上找到了鄉、村幹部，用當地方言詢問鄉幹部們要做什麽，由於黨委書記是外地人，聽不懂，便讓其他幹部幫忙解釋。之後便發生了行兇的事情。眾人企圖制止期間，人大主席不慎摔倒，村幹部上前搶刀，況海涓繼續用拖把抵抗，之後村幹部受傷，村民便追刺況海涓致其受傷。疑犯最後於9月10日上午10時許被警方抓捕。

況海涓在醫院搶救8天後離世。（極目新聞）

病例照片顯示，況海涓右肩部有一條長約3厘米的刀傷口，左肘關節有一條長約2厘米的傷口，左脛骨結節外側有一條長約5厘米的刀傷口。（極目新聞）

據指，況海涓送到安福縣城的醫院時已經沒有了心跳，之後全靠各種機器維持，還轉到南昌的醫院救治，終於9月15日下午4時29分離世。事發至今，當地政府還未認定況海涓是殉職的烈士，因此其遺體未被安葬，一直還存放在安福縣殯儀館。

安福縣人民政府官網顯示，況海涓出生於1979年10月，任山莊鄉黨委副書記、鄉長，主持政府全面工作，側重項目和財經管理，督促各項工作落實。