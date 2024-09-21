湖南財政廳長遇害　官方：嫌犯澳門欠1200萬賭債，持刀劫持入室

9月19日上午，58歲的湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。內媒《奔流新聞》指，多個社交平台流傳的截圖顯示，「劉文杰被兩個人綁著，從窗戶上面扔下去。當場死亡，這兩個人也自殺了」，由於涉及官員案件又十分離奇，引發社會廣泛關注。



央視引述湖南長沙公安局通報稱，其中一名31歲嫌犯的江某輝在2019年到2022年在外省從事家具生意，期間多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元，他與另一名嫌犯江某在9月18日就在劉文杰所住小區蹲點，19日在劉文杰離家開門時，江某輝、江某2人持刀將其劫持進入房間。



影片顯示，9時12分，劉文杰與江某從陽台上同時墜樓（陽台上有搏鬥痕跡)。9時17分，江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。通報稱，經調查，未發現劉文杰及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集。



湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

湖南長沙市公安局稱，9月19日上午9時31分，天心區城南西路1號2棟13樓有3人墜樓死亡。經初步查明，受害人劉某杰，女，58歲，湖南漣源人，居住城南西路1號2棟13XX房。

犯罪嫌疑人江某輝，男，31歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮，平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，2019年到2022年在外省從事家具生意，期間多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元。犯罪嫌疑人江某，男，35歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮。

湖南省財政廳。（網絡圖片）

經調閱監控錄影、詢問目擊證人等，初步查明，9月18日下午14時57分，犯罪嫌疑人江某輝、江某進入城南西路1號小區踩點。19日凌晨0時27分，江某輝、江某離開小區，到小區對面酒店頂樓樓梯間過夜。6時49分、7時07分，江某輝、江某先後進入城南西路1號2棟，在13樓樓梯間蹲守。

在劉文杰離家開門時，江某輝、江某2人持刀將其劫持進入房間。周邊視訊顯示，9時12分，劉文杰與江某從陽台上同時墜樓（陽台上有搏鬥痕跡)。9時17分，江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

經現場勘查，劉文杰家中家具、衣物被大面積翻動，在13樓樓梯間發現犯罪嫌疑人遺留的2個黑色雙肩背包，在背包中發現帶掛鉤的彩色尼龍繩1條（約3米）、橡膠手套、鉗子等作案工具。

經調查，未發現劉文杰及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集。案件正在進一步偵辦中。