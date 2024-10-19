中國模擬月壤成份燒製「月壤磚」　未來或將在月球用榫卯工藝蓋樓

中國科學家模擬月壤成份燒製出呈榫卯結構的「月壤磚」，或可在未來作為月球蓋樓的建築材料。目前，月壤磚即將搭乘「天舟八號」貨運飛船飛向中國空間站，到太空做暴露實驗。而完成太空實驗後，第一塊月壤磚預計將在2025年年底返回地球。



中國科學家模擬月壤成份燒製出呈榫卯結構的「月壤磚」。（央視新聞）

「月壤磚」或可在未來作為月球蓋樓的建築材料。（央視新聞）

「月壤磚」。（央視新聞）

據央視新聞報道，月壤磚的成份是模仿真實月壤的成份，經過燒結形成。日常生活中的建築用磚一般有紅磚、青磚以及混凝土磚，雖然月壤磚的密度與普通磚相當，但它的抗壓強度卻是上述磚的3倍以上，相當於1平方厘米的面積上能承受10多噸的重量。

而月壤磚究竟是如何煉成的？月壤磚採用真空熱壓燒結的方式形成，整個過程大概分為三個步驟。首先需要把模擬月壤進行稱重，稱重之後按照重量放入模具中壓製；之後會把壓製成型的、帶有模擬月壤的模具放到真空熱壓爐中，然後加上隔熱設施，鎖上整個真空實驗裝置以後，就可以把它升溫燒結；最後再採用電磁感應燒結爐在十分鐘左右將溫度加熱至1000℃以上，這樣月壤磚就燒製完成。

據介紹，月壤磚的製造過程沒有任何其他材料添加物，所以它是100%原位成型工藝方法，這也是在未來月球基地建造中的一個非常有潛力的建造方式。

月壤磚被送往太空，為的是驗證其三大性能，包括力學性能、熱學性能，以及能否經受得住宇宙輻射。（央視新聞）

月壤磚經過1000℃以上燒製。（央視新聞）

若在月面蓋樓，首先就會遭遇溫度劇烈變化的挑戰，月晝溫度超過180℃，月夜又到-190℃。（央視新聞）

至於月壤磚為何要被送往太空做實驗，專家表示，為的是驗證其三大性能，包括力學性能、熱學性能，以及能否經受得住宇宙輻射。

若在月面蓋樓，首先就會遭遇溫度劇烈變化的挑戰，月晝溫度超過180℃，月夜又到-190℃。此外，因為沒有大氣保護，大量宇宙輻射和許多微隕石會撞擊到月球表面，同時還有震動頻率高的月震，這些都會對月面建築材料的力學性能、熱學性能和抗輻射性能都提出苛刻要求。