央視前記者芮成鋼出獄開YouTube　否認「公共情夫、間諜」等謠言

央視前知名記者芮成鋼2014年被捕後消失於公眾視野，他最近突然在YouTube開設頻道，發布短片《芮成鋼回來了》，片中稱會跟大家分享過去10年的經歷，他也稱消失10年後選擇在YouTube跟大家再見，是因為「這裏的空間比較大」。



片中他也闢謠關於他的謠言，如「給20名高官戴綠帽、是公共情夫」、「是間諜」等，他表示自己還有很多故事可以說，他也引用曼德拉的名言稱，「我不是聖人，而是一個罪人，每天爭取讓自己做得更好一點。」



據此前報道，芮成鋼1977年9月24日生，安徽合肥人，中國央視記者、播音員、節目主持人。曾擔任中國央視英語新聞頻道《財經中國》節目的主播，主持過多個英語對外廣播節目；曾擔任財經頻道《經濟信息聯播》、《環球財經連線》節目主持人，曾對數百名國際商業界、經濟學術界及政界的領袖人物進行過專訪。

自2014年7月11日起，芮成鋼因被北京當局帶走調查而停止了一切主持活動。在事業登頂之際，2014年7月，芮成鋼突然被當局帶走調查，具體案情至今沒公布。有報道說，他捲入央視財經頻道原總監郭振璽等人受賄案。

當時也有傳言說，他涉及原中共中央辦公廳主任令計畫案，與令夫人谷麗萍「姐弟相稱」，與20名高官夫人有染。他於2016年被以行賄、受賄罪判刑，2020年11月出獄。

2017年2月6日，一張「吉林省蛟河市法院執行通知書」的照片在網上熱傳，內容是蛟河市法院通知吉林省看守所，「罪犯芮成鋼已判處刑罰，判決已發生法律效力，請按照本通知送交勞改單位執行」。

通知書顯示，芮成鋼被判刑6年，罪名為「受賄行賄」，起刑日期為2015年5月18日，刑滿日期為2020年12月11日。同時，芮成鋼的家庭住址和服刑照片也被曝光。

網上流出的吉林省蛟河市人民法院執行通知書顯示，芮成鋼已因行賄受賄罪被判刑6年。（網上圖片）

芮成鋼在新的短片中強調，自己希望通過影片來重塑自己的形象。但他並未深入討論有關他被捕的具體細節，也沒有透露目前身在何處。

他強調，過去一段時間關於他的傳言，包括說他是間諜、他在獄中身亡、受到酷刑對待，甚至是各種緋聞，那全都是「假新聞」。他也澄清自己並沒有在香港地產公司任職，現在職業是一個投資人。

據了解，該短片《芮成鋼回來了》已經突破五萬人次觀看，並引起廣泛關注。