【多圖】央視前主持人芮成鋼近況曝光　消息稱將於今年底刑滿釋放

已消失在公眾視野近6年的央視前主持人芮成鋼近況曝光。有消息稱，芮成鋼目前在監獄裏負責其他犯人的「思想教育」工作，並將於今年底刑滿釋放。

綜合媒體1月7日報道稱，近日有網友在微博發文提到芮成鋼，稱其目前還在監獄裏服刑，因文化水平高，負責其他犯人的「思想教育」工作。報道稱，芮成鋼現在對監獄裏面的生活很適應，2020年底的時候將會刑滿釋放。

資料顯示，芮成鋼1977年9月24日生，安徽合肥人，中國央視記者、播音員、節目主持人。曾擔任中國央視英語新聞頻道《財經中國》節目的主播，主持過多個英語對外廣播節目；曾擔任財經頻道《經濟信息聯播》、《環球財經連線》節目主持人，曾對數百名國際商業界、經濟學術界及政界的領袖人物進行過專訪。

自2014年7月11日起，芮成鋼因被北京當局帶走調查而停止了一切主持活動。

2017年2月6日，一張「吉林省蛟河市法院執行通知書」的照片在網上熱傳，內容是蛟河市法院通知吉林省看守所，「罪犯芮成鋼已判處刑罰，判決已發生法律效力，請按照本通知送交勞改單位執行」。

通知書顯示，芮成鋼被判刑6年，罪名為「受賄行賄」，起刑日期為2015年5月18日，刑滿日期為2020年12月11日。同時，芮成鋼的家庭住址和服刑照片也被曝光。

曾有港媒披露，對於芮成鋼的調查和審理一直受到某種「神秘力量」持續干擾，他將被輕判的傳言早前也不斷流出。

在芮成鋼被帶走調查後，涉及芮成鋼借接近高官夫人獲取機密情報供給外國的傳聞突然爆發。據稱，芮成鋼在調查過程中痛哭流涕，指控令計劃妻子谷麗萍逼自己同她發生關係。而通過這層關係，他成功獲取大量中共內部政治、經濟訊息，提供給外國情報機構。

消息人士透露，芮成鋼被審訊時，最初態度相當囂張，甚至聲稱手上擁有跟這些高官夫人的淫亂錄影帶。

據內媒《搜狐財經》報道稱，芮成鋼是一個貪腐案件中微不足道的一環。這個核心的案件，就是頗顯「神秘」的周永康之子周濱案。芮成鋼和其上司郭振璽，都是這個案件的「外圍男」。

不過，有關芮成鋼的真正涉案情況，以及判刑情況，均未獲北京當局證實。