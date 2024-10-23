31省份前三季度人均收入：上海北京均超6萬居前二　浙江破5萬大關

近日，國家統計局公布31省份2024年前三季度居民人均可支配收入數據，上海、北京分列前兩位，均超過6萬元（人民幣．下同），而位列第三的浙江則是首度突破5萬元大關。前三季度，上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、山東8地人均可支配收入超過全國均值。



居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。按照收入的來源，可支配收入包括工資性收入、經營凈收入、財產凈收入和轉移凈收入。

數據顯示，前三季度國內生產總值949746億元，按不變價格計算，同比增長4.8%；全國居民人均可支配收入30941元，較上年同期名義增長5.2%，扣除價格因素，實際增長4.9%。

前三季度，上海人均可支配收入為66341元，高居首位，北京以64314元緊隨其後。而浙江以52206位居第三，是首次突破5萬元關口。天津、江蘇、廣東三地超過4萬元，其中廣東首次突破4萬元關口，為41037元。福建、山東、重慶三地超過3萬元，其中重慶首次突破3萬元關口，為30792元。此外，貴州為20866元，是首次突破2萬元關口。

上海人均可支配收入為66341元，高居首位。（資料圖片）

就增速而言，31省份前三季度人均可支配收入均實現正增長，西藏、新疆、甘肅、陜西、寧夏、四川、廣西、青海、黑龍江、山東、雲南、河南、河北、貴州、重慶、安徽16地人均可支配收入增速跑贏全國。其中，西藏以8.1%的增速領跑。

按收入來源分，前三季度，全國居民人均工資性收入17696元，增長5.7%，佔可支配收入的比重為57.2%；人均經營凈收入4939元，增長6.4%，佔可支配收入的比重為16.0%；人均財產凈收入2585元，增長1.2%，佔可支配收入的比重為8.4%；人均轉移凈收入5721元，增長4.9%，佔可支配收入的比重為18.5%。

另一方面，國家統計局數據顯示，前三季度，全國居民人均消費支出20631元，比上年同期名義增長5.6%，扣除價格因素影響，實際增長5.3%，高於同期居民人均可支配收入增速。就增速而言，海南、西藏、新疆名義增速分列前三，分別為9.9%、9.1%和9.0%。僅上海前三季度人均消費支出同比下降，但當地人均消費支出仍以39626元位居全國第一。