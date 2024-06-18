社科院學者：中國經濟需求不足　建議增政府支出帶動私營部門收入

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌近日受訪表示，目前中國經濟面臨需求不足的問題，導致民眾、企業對於經濟成長缺乏信心。對此，他認為，增加政府支出可以帶動私營部門收入，再刺激私營部門支出。



張斌表示，需求不足帶來過低通貨膨脹，企業收入、營利偏低，就業機會、新增投資也偏低，導致民眾收入、政府稅收一同偏低。如此環境令企業、民眾對於未來預期、信心疲弱，需求不足是目前經濟關鍵問題。

而需求不足導致原因，包括市場自發力量、政策干預力量，還有這兩種力量的綜合反應。新冠疫情後，市場自發需求沒有出現強又有力的恢復，民眾、企業的支出維持在較低水準，顯然疫情後遺症仍在。張又指，目前房地產市場仍處深度調整階段，令宏觀經濟受拖累，鑑於政府賣地收入下滑等原因，政府一般公共預算支出、政府基金支出等兩部分成長速度在今年前4個月皆呈負成長，造就目前需求不足最大的拖累。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌。（新浪網）

張斌強調，市場自發需求偏弱疊加財政或貨幣政策未能對需求不足構成有效對沖，政府、企業、民眾均陷入收入成長速度下滑困境，令支出成長速度一同下降，構成惡性循環，該過程中，預期愈來愈弱，需求不足現象愈加嚴重。

最後，張斌提出，政府支出對增加私營部門收入是非常重要的管道；政府部門支出增加，非政府部門收入就會增加，可快速地刺激私營部門支出，這是目前迫切需要解決的問題，接下來需盡最大努力實現年初制定的政府支出目標。

據國家統計局最新統計資料顯示，5月消費者物價指數（CPI）年增率0.3%，漲幅與4月持平，而3月年增率0.1%、2月年增率0.7%，實現連續4個月維持小幅度正成長。