央行10月30日發行｢2025版熊貓紀念幣｣　最大面額1萬元含純金1公斤

中國人民銀行將於10月30日發行「2025版熊貓紀念幣」，一套合共14枚，包括熊貓普製金銀紀念幣6枚、熊貓精製貴金屬紀念幣8枚，最大面額10000元（人民幣，下同）、最小面值10元，均為中華人民共和國法定貨幣。



14枚紀念幣正面圖案均為北京天壇祈年殿，並刊國名、年號；背面圖案均為大熊貓休憩場景，並刊面額、重量及成色等。

至於紀念幣的規格和發行量，6枚普製幣分別含純金30克、純金15克、純金8克、純金3克、純金1克、純銀30克，最大發行量介乎20萬枚至1000萬枚，面額為10元到500元不等。

8枚精製幣分別含純金1公斤、純金150克、純金100克、純金50克、純銀1公斤、純銀150克、純鉑30克、純鉑3克，最大發行量介乎1000枚至4萬枚，面額為50元到10000元不等。

該套熊貓紀念幣由瀋陽造幣有限公司、上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣集團有限公司總經銷。

1982年，中國人民銀行以「國寶」大熊貓的形象設計、鑄造、發行了第一套中國熊貓金幣——1982版熊貓紀念金幣。

如今，中國熊貓金幣是中國人民銀行發行時間跨度長，國內外社會知名度高，影響最廣泛，規格與表現形式最豐富的貴金屬紀念幣系列之一。

1982年，中國人民銀行以「國寶」大熊貓的形象設計、鑄造、發行了第一套中國熊貓金幣。（澎湃新聞）