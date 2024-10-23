央行10月30日發行｢2025版熊貓紀念幣｣　最大面額1萬元含純金1公斤

撰文：孫聖然
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中國人民銀行將於10月30日發行「2025版熊貓紀念幣」，一套合共14枚，包括熊貓普製金銀紀念幣6枚、熊貓精製貴金屬紀念幣8枚，最大面額10000元（人民幣，下同）、最小面值10元，均為中華人民共和國法定貨幣。

14枚紀念幣正面圖案均為北京天壇祈年殿，並刊國名、年號；背面圖案均為大熊貓休憩場景，並刊面額、重量及成色等。

至於紀念幣的規格和發行量，6枚普製幣分別含純金30克、純金15克、純金8克、純金3克、純金1克、純銀30克，最大發行量介乎20萬枚至1000萬枚，面額為10元到500元不等。

8枚精製幣分別含純金1公斤、純金150克、純金100克、純金50克、純銀1公斤、純銀150克、純鉑30克、純鉑3克，最大發行量介乎1000枚至4萬枚，面額為50元到10000元不等。

該套熊貓紀念幣由瀋陽造幣有限公司、上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣集團有限公司總經銷。

1982年，中國人民銀行以「國寶」大熊貓的形象設計、鑄造、發行了第一套中國熊貓金幣——1982版熊貓紀念金幣。

如今，中國熊貓金幣是中國人民銀行發行時間跨度長，國內外社會知名度高，影響最廣泛，規格與表現形式最豐富的貴金屬紀念幣系列之一。

1982年，中國人民銀行以「國寶」大熊貓的形象設計、鑄造、發行了第一套中國熊貓金幣。（澎湃新聞）
如今，中國熊貓金幣是中國人民銀行發行時間跨度長的貴金屬紀念幣系列之一。（澎湃新聞）
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