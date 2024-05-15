央行｢520｣發行金銀紀念幣最大面額80元　2枚愛心造型象徵心心相印

中國人民銀行將於5月20日發行，合共8枚「2024吉祥文化金銀紀念幣」，包括金質紀念幣3枚、銀質紀念幣4枚、金銀雙金屬紀念幣1枚。

值得一提的是，因「520」發音與普通話「我愛你」相近，該套紀念幣中還有2枚採用「愛心」造型，象徵心心相印。



紀念幣正面圖案：

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據《光明網》報道，該套紀念幣正面圖案均為「吉祥」文字造型，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊國名、年號，背面圖案及面額則各有不同。

5克圓形金質「一歲一禮」紀念幣背面圖案為裝飾風車造型，面額為80元（人民幣，下同）。100克圓形銀質「一歲一禮」紀念幣背面圖案為蝴蝶結、雲、星、線條等裝飾組合圖案，面額為30元。

5克如意形金質「生生不息」紀念幣背面圖案為銀杏果、銀杏葉等裝飾組合圖案，面額為80元。30克如意形銀質「生生不息」紀念幣背面圖案為海豚、海浪、珊瑚、海星等裝飾組合圖案，面額為10元。

紀念幣背面圖案：

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5克金3克銀心形雙金屬「心心相印」紀念幣背面圖案為心形裝飾組合圖案，面額為80元。30克心形銀質「心心相印」紀念幣背面圖案為天鵝、心形、花等裝飾組合圖案，面額為10元。

3克圓形金質「十全十美」紀念幣背面圖案為裝飾花瓶造型，面額為50元。15克圓形銀質「十全十美」紀念幣背面圖案為裝飾鳳凰造型，面額為5元。

發行數量方面，30克心形銀質「心心相印」紀念幣發行量最多，最大發行量5萬枚；15克圓形銀質紀念幣最大發行量4萬枚；5克金3克銀心形雙金屬紀念幣最大發行量3萬枚；30克如意形銀質紀念幣最大發行量2萬枚；3克圓形金質紀念幣、5克如意形金質紀念幣、100克圓形銀質紀念幣最大發行量均為1萬枚；5克圓形金質紀念幣發行量最少，最大發行量5千枚。