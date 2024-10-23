產能最高！南海又一油田項目投產　高峰日產原油逾3600噸

周二（22日），中國海油西江30-2油田「西江30-1區」開發項目提前65天投產。該油田位於距離深圳東南約142公里的南海，高峰日產原油可超3600噸，是中國南海今年投產油田中產能最高的項目，對提高高品質能源供應能力、加快培育海洋能源新質生產力具有重要意義。



據深圳新聞網報道，西江30-2B平台是西江30-2油田西江30-1區的核心設施，所在海域平均水深約98米，計劃投產生產井23口。平台集鑽井、生產、生活等功能於一體，總高度約198米，總重量超3萬噸，甲板投影面積超3600平方米，相當於10個標準籃球場的大小。

西江油田由中國海油深圳分公司營運，於1994年開始生產，連續28年原油產量超200萬立方米/年，累計生產原油超1億立方米，是中國南海累產量最高的油田群。

近年來，中國海油在西江油田勘探獲得7個新發現，隨着西江30-2B平台的入列，油田群在役生產設施達到7座，進一步提升保障國家能源安全能力。

西江30-2油田西江30-1區是中國南海今年投產油田中產能最高項目。（深圳新聞網）

西江30-2B平台關鍵設備完全由中國自主設計建造，整體國產化率達99%，核心業務數字化覆蓋率達95%，搭載了智能生產運維系統、颱風無人生產模式、區域電力組網、5G公網等模塊，可實現原油生產、設備維保、安全管理等多個場景的智能化，它的投產標志着中國海上油田智能開發模式取得突破。

中國海油創新勘探開發一體化模式，實施「油田周邊找油田」策略，在西江油田成熟區滾動評價新含油氣構造，經過4年3輪攻關，成功「解凍」邊際油田儲量，將西江30-2油田西江30-1區的地質儲量增加近10倍，達到中型油田規模，推動了新項目的啟動。