產能最高！南海又一油田項目投產 高峰日產原油逾3600噸
撰文：孫聖然
出版：更新：
周二（22日），中國海油西江30-2油田「西江30-1區」開發項目提前65天投產。該油田位於距離深圳東南約142公里的南海，高峰日產原油可超3600噸，是中國南海今年投產油田中產能最高的項目，對提高高品質能源供應能力、加快培育海洋能源新質生產力具有重要意義。
據深圳新聞網報道，西江30-2B平台是西江30-2油田西江30-1區的核心設施，所在海域平均水深約98米，計劃投產生產井23口。平台集鑽井、生產、生活等功能於一體，總高度約198米，總重量超3萬噸，甲板投影面積超3600平方米，相當於10個標準籃球場的大小。
西江油田由中國海油深圳分公司營運，於1994年開始生產，連續28年原油產量超200萬立方米/年，累計生產原油超1億立方米，是中國南海累產量最高的油田群。
近年來，中國海油在西江油田勘探獲得7個新發現，隨着西江30-2B平台的入列，油田群在役生產設施達到7座，進一步提升保障國家能源安全能力。
西江30-2B平台關鍵設備完全由中國自主設計建造，整體國產化率達99%，核心業務數字化覆蓋率達95%，搭載了智能生產運維系統、颱風無人生產模式、區域電力組網、5G公網等模塊，可實現原油生產、設備維保、安全管理等多個場景的智能化，它的投產標志着中國海上油田智能開發模式取得突破。
中國海油創新勘探開發一體化模式，實施「油田周邊找油田」策略，在西江油田成熟區滾動評價新含油氣構造，經過4年3輪攻關，成功「解凍」邊際油田儲量，將西江30-2油田西江30-1區的地質儲量增加近10倍，達到中型油田規模，推動了新項目的啟動。
廣東首個近淺海油田油氣項目 烏石23-5油田導管架吊裝下水安裝中海油斥資61億 國內最大液化天然氣儲備基地江蘇開建新疆男疑旅遊時意外發現石油大喊「發財了」 官方打臉：只是瀝青01邊疆記｜人均GDP遠勝北上廣深 克拉瑪依名中暗藏城市「命脈」