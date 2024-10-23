內褲藏236隻瀕危動物大鱷龜　3名神色緊張男子羅湖口岸被查

近日，三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。



三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

據「海關發布」消息，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，先後發現3名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且通關過程中神色緊張、步態明顯異常，隨即對其進行攔截檢查。

經檢查，在三名旅客襠部內褲夾層中各發現2個紅色膠袋，其中分別有用黑色絲襪包裹的幼年活體龜80隻、80隻、76隻，合共236隻。

近日，經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，上述活體龜為鱷龜科大鱷龜屬的大鱷龜，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ所列明的瀕危動物。

三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

三名神色緊張的男子經羅湖口岸入境內地時被海關攔截檢查，發現他們合共在褲襠中藏匿236隻瀕危動物大鱷龜。（海關發布）

內地海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。

同時，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有《允許進出口證明書》或者物種證明外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。