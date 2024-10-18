內地女網紅偕友旅俄　控遭備征烏克蘭俄軍猥褻下體「急忙換內褲」

一名女網紅「lori阿姨」近日在社交媒體上分享了一段令人不安的俄羅斯旅遊經歷。她表示，與朋友結伴在俄羅斯旅行期間，乘坐火車時遇到了一群準備前往烏克蘭參戰的俄羅斯士兵，遭遇了性騷擾。她與同行女性友人在列車餐車上被士兵搭訕，並遭到不當觸摸。該名女子在影片中形容，當她試圖起身離開時，遭到一名士兵摸臀，甚至大腿內側也被觸碰。



內地女網紅赴俄旅遊，自曝遇俄軍準備出征烏克蘭，被士兵猥褻。（X影片截圖）

「lori阿姨」表示，一開始以為這群俄軍很友善，還用中文向她們打招呼，之後大家還針對旅遊地點聊開，她並對於這群俄軍即將要去前線打仗、出征烏克蘭而感到心疼，卻沒想到這群俄軍竟把她和同行的女性友人，於列車上性騷猥褻。

回憶事發經過，「lori阿姨」自述當她們坐在列車的餐車座位上，和這群俄國大兵聊天時，有俄軍直接對她們「逼坐」，意圖靠近她們，並刻意不讓她們離開，隨後「lori阿姨」的女性友人，就遭到一名俄軍非禮摟腰。「lori阿姨」同時控訴，自己也一度遭到俄軍摸屁股，而且對方的行為相當噁心，形容當時她先遭到俄軍摸大腿，之後俄軍的髒手一路往上，最後直接猥褻她的下體。

「lori阿姨」自稱雖然感到害怕，還是堅持對施暴者喊出「住手」，但士兵眼中毫無懼意，甚至要求她繼續坐下。該事件讓她感到不安和震驚，事後還馬上換了內褲。

「lori阿姨」坦言當下曾考慮報警，但因為騷擾者是即將參軍的士兵，擔心報警也無法獲得公正對待。最後，她呼籲其他女性旅客保持警覺，並建議旅遊時盡量結伴同行，以防發生類似的事件。