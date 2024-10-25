余華英被判死刑 人民日報：一堂面向公眾的「法治課」
今日（25日）上午，貴陽市中級人民法院對余華英拐賣兒童案進行重審一審宣判，對被告人余華英判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對此，官媒《人民日報》以「劣跡斑斑的人販子，受到了正義的審判」為題發布評論文章，指儘管余華英表示上訴，但相信法律最終會給出公正的裁決；又認為這是一堂面向公眾的「法治課」，確保罪無遺漏，是對每一個被害人權益的尊重。
文章稱，余華英為牟取非法利益，多次拐賣兒童，犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大。期盼已久的判決，還受害者以公道，也給一切正義人士以安慰，「一次次拐賣背後，是多少孩子的噩夢，是多少父母的絕望，是多少家庭的破裂。賣掉親生兒子，拐走12個家庭的17個孩子，有的孩子甚至被中途遺棄；被拐賣的楊妞花25年後才找到姐姐，卻得知父母早已積郁成疾去世；有的孩子至今仍未找到，部分家庭至今無法相認……」
去年9月，此案一審已判處余華英死刑。此前重審雖然判決結果相同，但澄清了原判遺漏的犯罪事實，將余華英拐賣兒童數量從11人增至17人。文章認為，這是一堂面向公眾的「法治課」，法治不光要看結果、看判決，也要看過程、看程序。確保罪無遺漏，是對每一個被害人權益的尊重，體現了法治的嚴謹與審慎，體現了程序正義與實體正義的統一。
文章又指，這是一部震懾不法分子「警示片」，國內刑事案件追訴期最高年限是20年，但現實中，不少孩子被解救已是成年以後，一些犯罪分子為逃避制裁百般躲藏。刑法規定，如果案件已被司法機關立案偵查或在人民法院受理案件以後，犯罪人逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。余華英案重審判決充分說明，正義可能遲到，但絕不缺席。中國始終對拐賣兒童犯罪保持零容忍態度，「『人販子』切莫心存僥幸，無論跑多遠、藏多深，哪怕不配合、不認罪，真相終將大白，犯罪必遭嚴懲」。
文章進一步提到，對待拐賣行為，要嚴打、嚴懲，也要嚴查、嚴防。社會治安水平改善，加之生育理念發生變化，拐賣兒童現象明顯減少。但不少積案仍未告破，犯罪土壤仍未完全鏟除，並衍生出借助培訓、依托互聯網進行拐賣等新手段。打拐防拐仍然在路上，加強兒童權益保護仍不可掉以輕心。
最後，文章稱，健全常態化打拐防拐機制，各部門形成合力，各組織發揮作用，全社會從共識到行動，才能攜手築起安全網，杜絕悲劇發生，實現「天下無拐」，讓「被拐走的人生悲劇」不再重演。