有片｜余華英再判死刑　被拐者當庭落淚：第一次看到她感到害怕

1995年，年僅五歲的楊妞花於被余華英拐賣，她歸來尋親時才得知，她被拐後，父親受刺激長期酗酒1997年去世，母親在父親去世後第二年也因精神打擊離世。父母雙亡後，留下年幼的楊妞花姐姐和外婆相依為命。2022年她將余華英送上法庭。



10月25日，貴州省貴陽市中級人民法院對貴州省高級人民法院發回重審的被告人余華英犯拐賣兒童罪一案一審公開宣判：被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，余華英當庭提出上訴。央視釋出影片可以看到，余華英聽到判決時面無表情，頭低下來。



一審宣判後，楊妞花稱，聽到判決結果眼淚出來了，第一次看到余華英的恐懼，沒想到余華英還會提起上訴。自己也緊跟其後提起了上訴，二審才會有最終的結果，這次庭審她終於看到了法律對她的制裁，楊妞花稱，「她終於感受到了害怕」。

被余華英拐賣時，楊妞花只有5歲。她當時牽著鄰居家小姐妹，跟著對方媽媽余華英一同外出買織毛衣的工具。沒想到余華英帶著楊妞花，從貴州貴陽一路輾轉到達河北邯鄲，以人民幣2500元將她賣了。年幼的楊妞花不懂什麼是「拐賣」。她迫切想要那副織毛衣的工具，結果工具沒拿到，她再也回不了家。

楊妞花一家四口僅存的合照。（微博）

被拐者楊妞花也在開庭現場。（微博）

2012年，她在「寶貝回家」平台做了登記，在公安機關採了血。2021年5月，楊妞花的尋親影片被貴州老家的堂妹看到，被拐26年的她終於回到了家，可是她未能與父母重逢，只能到他們墳前祭拜。

得知她的父母在她被拐後因為自責和傷心過度，爸爸酗酒、媽媽精神出問題，分別在1997年和1998年雙雙過世，當時兩人只有三十餘歲。那一刻楊妞花決定，一定要討公道。「我不能放過她（余華英），這不是我一個人的事。」，2022年，楊妞花將余華英送上法庭。

10月25日，貴州省貴陽市中級人民法院對貴州省高級人民法院發回重審的被告人余華英犯拐賣兒童罪一案一審公開宣判：被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑。（央視）

10月25日，貴州省貴陽市中級人民法院對貴州省高級人民法院發回重審的被告人余華英犯拐賣兒童罪一案一審公開宣判：被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑。（央視）

余華英曾跟被拐者道歉：我記得妳

2023年9月18日，余華英因犯拐賣兒童罪被貴陽市中級人民法院一審判處死刑。「余華英說她記得我。我告訴她，是我把她送上法庭的，她一定要記住我。」楊妞花提起一個細節，一審時她懇求法院嚴懲余華英，判處她死刑。余華英聽後對她說，「我不是向你道過歉了嗎」。她扭頭問余華英，「如果我向你道歉，你把我父母還給我好嗎？」

2023年9月18日，余華英因犯拐賣兒童罪被貴陽市中級人民法院一審判處死刑。（資料圖片）

該案發回重審後，公訴機關貴陽市人民檢察院追加起訴被告人余華英拐賣李某等6名兒童的犯罪事實。貴陽市中級人民法院經重審查明：被告人余華英於1993年至2003年期間分別夥同龔顯良（已故）、王加文（另案）為謀取非法利益，長期在貴州省、重慶市、雲南省等地流竄作案，物色兒童進行拐賣，得手後將被拐兒童帶至河北省邯鄲市，通過他人介紹，尋找收買人進行買賣，以此獲利，期間共拐賣兒童17名。

貴陽市中級人民法院認為，被告人余華英為謀取非法利益，多次拐賣兒童共計17名，造成12個家庭骨肉分離，親情斷裂，有的父母為尋找子女多年顛沛流離，抑鬱而終。余華英主觀惡性極深、犯罪情節特別惡劣、犯罪後果極其嚴重，應予以嚴懲。雖有坦白，但不足以從輕處罰。遂依法作出上述判決。

余華英拐賣兒童17名，這17名兒童來自12個家庭，其中有5個家庭均被余華英一次拐走2個孩子。（微博）

楊妞花姐姐楊桑英在庭審前接受記者採訪時稱：「死刑是彌補不了這麼多家庭支離破碎（的情況），可能經過這件事會讓很多想要拐賣兒童的那些人販子們不要再抱有那種僥倖的心理，因為我們的國家很強大的，不管你躲多少年，不管你多大年紀，該接受懲罰的時候還是要接受法律的懲罰。」