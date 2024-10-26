歐對華電動車反補貼案　商務部：續以價格承諾作下階段磋商

中國商務部部長王文濤周五（25日）應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行視像會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案交流。中方提到，會續以價格承諾作下階段磋商。



據商務部消息，雙方回顧了前一階段磋商的進展，重申了通過對話解決分歧的政治意願，明確了繼續將價格承諾作為本案的解決途徑，並對下一步磋商方向作出指導。

王文濤指出，中歐各界對妥善處理該案都有強烈呼聲和很高期待。9月20日以來，雙方就價格承諾方案進行了密集磋商，通過雙方艱苦努力，一些方面取得積極進展，但在事關中歐業界核心關切的問題上仍存重大分歧。中方將堅定不移地維護企業的合法權益，希望雙方在前一階段磋商基礎上共同繼續推進磋商，盡快取得實質性突破，切實回應中歐各界期待，維護中歐產業共同利益和中歐經貿互利合作大局。

中歐再就歐盟對華電動汽車反補貼案交流。圖為比亞迪的電動車工廠。（Reuters）

王文濤強調，下一階段價格承諾磋商應在相互照顧核心關切的基礎上，按照「務實、平衡」的原則進行磋商，兼顧協議效力和企業核心利益；在相互信任的基礎上，建立價格承諾執行和監管的雙邊溝通機制。

歐方就價格承諾方案提出具體建議，並提議雙方技術團隊就此進行視頻磋商。中方同意立即啟動下一階段磋商，並歡迎歐方團隊盡快來華。

雙方還就中國對歐盟相關白蘭地、豬肉和乳製品等產品發起的貿易救濟調查交換了意見。中方強調上述案件為應中國國內產業申請發起，符合世貿組織規則和中國法律規定，中方將繼續依法依規開展調查，並充分保障各方合法權益。