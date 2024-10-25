庫克會商務部長王文濤　專家：市場衝擊下　借訪華擴大蘋果影響力

蘋果CEO庫克（Tim Cook）近日訪華，他周五（25日）與中國商務部部長王文濤會面。中國商務部官網引述庫克表示，中國的高速發展幫助蘋果公司實現快速和可持續增長。



庫克官方微博顯示，其訪華行程緊密，包括到北京三里屯蘋果零售店及王府井零售店，並與來自中國農業大學與浙江大學的學生會面等。周五，庫克25日與王文濤會面，雙方就蘋果公司在中國的業務發展、中美經貿關係等進行了交流。

王文濤表示，中共20屆三中全會對完善高水準對外開放體制機制作出系統部署，近期中方推出的新開放政策切實推動解決外資企業關心的問題。他歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場，與中方夥伴保持穩定合作，實現共同發展。中方將進一步優化營商環境，持續為外資企業提供優質服務。

王又指，互利共贏的中美經貿合作符合兩國的根本利益，是兩國關係的穩定力量。泛化國家安全不利於正常的經貿往來。中方願透過經常性的政企交流，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。

庫克與商務部長王文濤會面。（商務部官網）

庫克則表示，中國的高速發展幫助蘋果公司實現快速和可持續增長。蘋果公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在中國長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。蘋果公司願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋梁作用。

日前，庫克也與中國工業和信息化部長金壯龍會面。針對此次庫克訪華，輿論關注是否與蘋果「Apple Intelligence」進入中國市場有關。

庫克頻頻透過官方微博分享訪華行程。（微博）

法新社報道稱，庫克今年二度訪華，正是想尋求提振蘋果公司產品在中國這一關鍵海外市場的銷量。美國《華爾街日報》則稱，近幾個季度，隨著本土品牌日益受歡迎，蘋果公司在中國的智能手機市場份額有所下降。有分析師認為，目前蘋果公司的策略是加強在地區的合作關係，而庫克的中國之行正是這一策略的一部分。

通信行業專家、中關村信息消費聯盟理事長項立剛向《環球時報》表示，提振中國市場銷量，了解政策環境並適時調整業務戰略，是庫克此行也是近年來他數次訪華的主要目的。他分析，目前蘋果在中國面臨著不小的市場衝擊，庫克想借訪華之機，擴大蘋果的影響力，來提高市場銷量。他還說，庫克每次訪華基本上都拜會中國相關部門負責人，加強與主管部門的互動，了解相關產業政策，這對適時調整蘋果在華業務策略有幫助。