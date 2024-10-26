神舟十九號全系統合練最新畫面曝光　將擇機發射

神舟十九號船箭組合體已於周二（22日）轉運至酒泉衛星發射中心，計劃於近期擇機發射。周六（26日），發射場組織各單位展開全系統發射演練，以檢驗各系統在發射流程中的可靠性和安全性。



央視報道指，神舟十九號載人飛船目前正包裹在塔架內，發射場進行了全系統的功能檢查和模擬演練。此次合練涵蓋了酒泉發射中心的全部測發系統，並在發射場系統的統一調度下，對塔架、火箭和飛船等分系統進行了全面檢查。

此次合練酒泉衛星發射中心測發系統全部崗位參加。（央視新聞）

模擬演練中，三名航天員按照流程執行飛行任務，進入返回艙後展開聯合檢查測試。航天員在模擬起飛過程中完成了待發段和起飛段的所有關鍵操作。此外，航天員系統還開展了乘組醫學檢查，並針對出征儀式、艙內狀態設置及進艙後流程進行了1:1的演練。

中國航天員科研訓練中心的邢雷表示，演練過程中，航天員的狀態良好，口令準確，操作熟練，地面指揮員與航天員之間的協同配合也非常默契。航天員目前正進入最終的任務準備階段，進行醫監醫保工作和技能訓練。

航天員系統還開展了乘組醫學檢查，並針對出征儀式、艙內狀態設置及進艙後流程進行了1:1的演練。（央視新聞）

自進入發射場以來，航天員系統已完成了多項工作，包括對艙內壓力服、航天食品等裝備的檢查測試，艙內氣體和微生物環境的檢測，以及航天學實驗用的細胞培養。還對已裝飛船的設備進行了功能性能測試，並對氣體和液體工質進行了充裝加注等工作。

神舟十九號船箭組合體計劃於近期擇機發射。（央視新聞）

目前，中國空間站組合體狀態正常，神舟十八號的三名航天員也已準備迎接神舟十九號乘組的到來。同時，著陸場系統也在展開搜救回收演練，以為神舟十八號的返回做好準備。