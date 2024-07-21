模擬太空站遭碎片撞擊　神舟十八號太空人完成全系統壓力應急演練

7月3日，神舟十八號太空人乘組完成第2次出艙活動後，隨即投入新一輪工作，包括與地面科研人員合作完成全系統壓力應急演練，模擬太空站遭碎片撞擊。



「天地聯動」合作的全系統壓力應急演練，主要是模擬太空站遭太空碎片撞擊面臨內部失壓情況時，3名太空人進行緊急處置的全流程，鞏固太空人應急處置能力以及天地協同配合能力。

神舟十八號太空人乘組與地面科研人員合作完成全系統壓力應急演練，模擬太空站遭碎片撞擊。（央視新聞）

演練以模擬太空站失壓報警開始，太空人查看報警狀態並查找漏孔位置，地面全力配合太空人在軌堵漏，天地協同順利完成模擬突發情況的處置。在演練正式開始前，3名太空人完成了設備確認試用、物品準備、手冊學習等各項準備工作。

此外，神舟十八號太空人乘組也進行一系列的科學實（試）驗，除了完成無容器櫃、流體物理櫃實驗樣本更換等多項工作外，又更換了燃燒科學實驗櫃中實驗插件的過濾窗。

神舟十八號太空人乘組更換實驗插件過濾窗，準備燃燒科學實驗。（央視新聞）

神舟十八號太空人乘組更換實驗插件過濾窗，準備燃燒科學實驗。（央視新聞）

據介紹，太空人將兩相系統實驗櫃中的「冷凝強化實驗模塊」替換為「沸騰換熱實驗模塊」，後續將開展沸騰換熱與強化機理研究，開發適合微重力環境的微結構強化沸騰換熱表面，揭示強化表面微結構在微重力環境下的強化沸騰換熱效果和機理。

此外，神舟十八號太空人乘組完成多項測試，地面科研人員將根據結果評估他們的情緒狀態，從而探索太空人在任務期間的情緒狀態的變化規律，探究中長期飛行對其產生的影響。

神舟十八號航天員葉光富（中）、李聰（右）、李廣蘇。（新華社）