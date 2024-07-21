模擬太空站遭碎片撞擊 神舟十八號太空人完成全系統壓力應急演練
撰文：林芷瑩
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7月3日，神舟十八號太空人乘組完成第2次出艙活動後，隨即投入新一輪工作，包括與地面科研人員合作完成全系統壓力應急演練，模擬太空站遭碎片撞擊。
「天地聯動」合作的全系統壓力應急演練，主要是模擬太空站遭太空碎片撞擊面臨內部失壓情況時，3名太空人進行緊急處置的全流程，鞏固太空人應急處置能力以及天地協同配合能力。
演練以模擬太空站失壓報警開始，太空人查看報警狀態並查找漏孔位置，地面全力配合太空人在軌堵漏，天地協同順利完成模擬突發情況的處置。在演練正式開始前，3名太空人完成了設備確認試用、物品準備、手冊學習等各項準備工作。
此外，神舟十八號太空人乘組也進行一系列的科學實（試）驗，除了完成無容器櫃、流體物理櫃實驗樣本更換等多項工作外，又更換了燃燒科學實驗櫃中實驗插件的過濾窗。
據介紹，太空人將兩相系統實驗櫃中的「冷凝強化實驗模塊」替換為「沸騰換熱實驗模塊」，後續將開展沸騰換熱與強化機理研究，開發適合微重力環境的微結構強化沸騰換熱表面，揭示強化表面微結構在微重力環境下的強化沸騰換熱效果和機理。
此外，神舟十八號太空人乘組完成多項測試，地面科研人員將根據結果評估他們的情緒狀態，從而探索太空人在任務期間的情緒狀態的變化規律，探究中長期飛行對其產生的影響。
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