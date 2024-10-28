江西男與新婚軍嫂同居　在外服役丈夫報案　破壞軍婚罪可判刑3年

內地高度重視保護軍人權益，包括軍人的婚姻。據江西省南昌市委政法委員會微信公眾號「平安南昌」消息，當地一名正在杭州服役的軍人李某，早前舉報妻子可能與一名男子同居，公安機關立案後隨即啟動涉軍類案件專人辦理提前介入機制，破獲這宗破壞軍婚案。



根據內地法律，明知是現役軍人的配偶而與之同居或者結婚的，處三年以下有期徒刑或者拘役。



龔某被捕後如實供述了犯罪事實，對自己破壞軍婚的行為深感愧疚，認罪認罰，並簽署了《具結書》。（「平安南昌」）

「平安南昌」指，2024年3月，正在杭州服役的軍人李某與陳某在家人的介紹下登記結婚，龔某明知陳某已是軍人配偶，仍與陳某一直在南昌縣保持同居關係。2024年5月底，李某發現兩人可能存在關係後報案。

公安機關接到報案後，因被害人身份特殊，李某在杭州服役取證困難，是否符合立案標準存在疑慮。杭州市軍事檢察院通過軍地協作將線索轉發至南昌縣檢察院。南昌縣檢察院主動與軍方及被害人李某取得聯繫，並與公安機關開展聯合會商，聽取軍方和軍人意見，公安機關立案後啟動涉軍類案件專人辦理提前介入機制，引導偵查取證，案件很快得以偵破。

龔某被捕後如實供述了犯罪事實，對自己破壞軍婚的行為深感愧疚，認罪認罰，並簽署了《具結書》。

針對被害人家庭困難情況，南昌縣檢察院及時啟動司法救助程序，向軍人家屬發放了救助金。

「平安南昌」指，軍人常年在軍營服役或因軍務無暇顧及家庭，軍婚遭到破壞，會極大動搖現役軍人的服役狀態，嚴重影響部隊戰鬥力和安全穩定。破壞軍人的婚姻家庭，不僅要受道德譴責，更要接受法律的制裁。

根據《中華人民共和國刑法》第二百五十九條：明知是現役軍人的配偶而與之同居或者結婚的，處三年以下有期徒刑或者拘役。