美軍空中優勢告急？解放軍官宣新戰術：殲16成功「擊落」殲20

中美之間的軍事緊張局勢持續升溫，解放軍近日發布了一段「殲16成功擊落了代差極大的戰機」的影片，引發外界廣泛關注。據分析，這一敘述暗示解放軍的四代機殲16透過電子戰，成功「擊落」五代機殲20，這一戰術突破使依賴五代機的美軍空中優勢可能不再牢固。解放軍還透露，殲20產能已全面開動，年產百架的傳聞可能成真。



台媒《聯合報》報道，解放軍官方帳號「人民空軍」在近日發布的專題報道中，一段內容提到杜鳳瑞大隊駕駛殲16成功擊落一架「取勝難度極大的戰機」。雖然官方沒有明確指出具體型號，但軍事專家認為這很可能是殲20。如果屬實，意味著殲16依靠其強大的電子戰能力，在與五代機的對抗中取得了關鍵突破。

殲-16被指是中國目前最強多功能攻擊機。（網上圖片）

有專家分析指出，殲16具備先進的航電系統和電子戰能力，類似於美國的EA-18G「咆哮者」電子戰機，其強大的干擾能力或許是其在空戰中勝過殲20的關鍵。透過癱瘓敵方五代機的通信和偵察系統，殲16能在信息化戰爭中逆襲，這對於未來的中美空中對抗將產生深遠影響。

此外，報道還提到，隨著殲20產量增加，以及四代機被賦予新戰術能力，美國在亞太部署的隱身戰機優勢正逐步消解。中國空軍的裝備更新步伐迅速，但飛行員的培訓速度卻無法跟上，部分二代機飛行員直接接受了殲20的訓練，顯示出解放軍對飛行員隊伍進行快速升級。

解放軍發布影片，指四代機殲16成功擊落了五代機殲20（見圖）。（ 新華社）

另有軍事網站報道，截止2024年初，中國空軍已裝備超過300架殲20，成為全球最大規模的第五代重型隱形戰鬥機部隊。隨著解放軍進一步發展新戰術，中美空中力量對比將發生深刻變化。