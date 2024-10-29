湖北社區女書記被殺　上任僅十餘天　酒鬼攤販疑因攤位矛盾行兇

10月25日，湖北省宜昌市西陵區學院街道某社區服務中心發生持刀傷人事件，一名男子持刀刺傷該社區的女書記龔某，事後意圖自殺，二人當時被送醫救治。據《成都商報》最新報道稱，傷人者是附近的一名攤販，因攤位問題與該女書記發生矛盾。送醫後，女書記龔某因救治無效不幸離世，遺體於事發當日就被送到宜昌市殯儀館。



案發地在某社區中心。

據悉，被害人龔某為宜昌市翁家堰社區黨委書記、居委會主任。10月9日，宜昌市西陵區發布《宜昌市西陵區2024年面向城市社區黨組織書記專項招聘事業崗位管理工作人員擬聘人員公示公告》，龔某名列其中。案發時，龔某上任事業管理崗位僅十幾日。

據此前報道，10月25日下午3時左右，宜昌市西陵區某社區服務中心發生持刀傷人。網傳影片顯示，社區二樓有民警正在勘驗現場，門外有不少圍觀市民，停有警車和兩輛120急救車，其中一輛車身上有「宜昌市第二人民醫院」字樣，有警方在現場值守。現場有目擊者稱，社區發生兇殺案。

受害書記上任僅十餘日。

事發地附近的商戶鐘先生稱，行兇者50多歲，是一名單身男子，住在案發地附近，平常會在小吃街擺攤。「小吃街在翁家堰轄區內，社區也有一定的攤位管理職責和權限。據我了解，他此前找社區解決攤位問題沒有得到滿足。」

鐘先生表示，「他平常愛酗酒，導致患有肝硬化，心臟等方面也不是很好。也不知道案發當天有沒有喝酒。」曾在事發社區居住過的尹女士亦提到，行兇者是個「酒麻木」（貪酒無度的人），尹女士還提到，她在附近買東西時偶遇過龔某幾次，「正在給商戶交代工作」。

有救護車停在社區服務中心外。

社區周邊居民介紹，事發後，嫌疑人意圖自殺，後被警方控制送醫搶救。目前警方並未對案情，以及疑犯傷情作出正式回應、公告。

10月29日上午，宜昌市殯儀館工作人員回應女書記情況表示，龔某的追悼會於當日上午8時30分召開。龔某的遺體於事發當日就送到了該殯儀館。