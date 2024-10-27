湖北宜昌女書記疑遭男子持刀行兇　知情者：兇手自殺二人雙雙送醫

110月25日，湖北省宜昌市西陵區學院街道某社區服務中心發生持刀傷人事件，受害者疑似為該社區的女書記。有知情網民透露，一名男子持刀傷害女書記後自殺，事發後二人一同被送往醫院搶救。當地政府、警方證實確有案件發生，惟並未透露受害者傷情。



據內媒《華商報》報道，一位知情網民表示，他在微信群組中獲知案件，「最早傳出來是25日下午3點左右，說一名男子進入社區，把女書記持刀傷害了，自己隨後自殺。具體原因傳得太多了，目前兩人還在宜昌市第二人民醫院搶救。」

案發地在某社區中心。

據該網民透露，案發地在宜昌市西陵區某社區服務中心。其提供的圖片資料顯示，社區二樓疑似有民警正在勘驗現場，門外有不少圍觀市民，停有警車和兩輛120急救車，其中一輛車身上有「宜昌市第二人民醫院」字樣，有警方在現場值守。現場有目擊者稱，社區發生兇殺案。

宜昌市西陵區政府官網中，在社區（村）信息公開一欄介紹顯示，西陵區學院街道某社區居民委員會，該社區黨委書記確為龔姓的女性。對於是否為該社區書記遇襲，宜昌市西陵區政府工作人員回應稱，不清楚龔某具體職務，「這個情況目前我們還不清楚，你等公安部門公布的信息吧，現在公安機關正在調查。」

宜昌市公安局警方則表示，案件正在調查不方便透露，亦未回應是否為「命案」。