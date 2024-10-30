國台辦：賴清德加緊「備戰謀獨」　禁「黃飛紅花生」屬政治操弄

國務院台辦周三（30日）上午舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮回答記者提問。她表示，台灣的賴清德當局正在加緊「備戰謀獨」，如任其一意孤行，台灣只會更加兵兇戰危。另一方面，大陸零食「黃飛紅花生」日前被民進黨當局以「保護島內相關產業」為由禁止輸台和售賣，她批評，民進黨當局一味進行政治操弄，已經到了連小小花生米都容不下的地步。



近日，台駐美代表俞大㵢接受美媒訪問時稱，台灣民眾已準備好作戰，且不需美軍幫忙。對此，朱鳳蓮表示，有關言論再次暴露賴清德當局為一黨私利，不惜把台島當戰場，把台灣民眾綁上「台獨」戰車的醜惡嘴臉。這一段時間，從編列6470億元新台幣防務預算，到高價購買美國武器；從成立所謂「全社會防衛韌性委員會」，鼓噪培訓40萬民兵，到暗地支持「黑熊學院」，甚至要求高中生簽署「戰時青年服勤同意書」；從蓄謀在宮廟囤放彈藥，到討論囤積糧食和醫療物資……這些充分表明，賴清德當局正在加緊「備戰謀獨」。如任其一意孤行，台灣只會更加兵兇戰危。

朱鳳蓮又指，對民進黨當局謀「獨」挑釁持續升級，導致台海形勢緊張動蕩的災難性後果，台灣民眾看得越來越清楚，紛紛發出反「台獨」謀和平的心聲。民進黨當局必須正視島內主流民意，停止「以武謀獨」，停止「台獨」分裂行徑。

圖為蝦皮購物網出售的「黃飛紅花生」。（shopee.tw）

對於「黃飛紅花生」禁止輸台和售賣一事，朱鳳蓮說，多年來，陸方秉持「兩岸一家親」理念，採取措施幫助台灣農產品進入大陸市場，協助台企台農拓展大陸內銷市場，台灣農民朋友獲得了實實在在的好處。反觀民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，不僅阻礙了兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸同胞利益，是不得民心的。

朱鳳蓮稱，民進黨當局之所以大張旗鼓「禁止輸入」、「嚴格限購」這款辣花生，根本原因是它產自大陸。可見民進黨當局一味進行政治操弄已經到了連小小花生米都容不下的地步。事實上，隨著兩岸交流不斷擴大，越來越多的大陸休閒零食受到台灣民眾的關注和喜愛，無論是辣花生、螺螄粉，還是魔芋爽、鮮花餅……都在台灣掀起一波又一波「零食熱」。陸方將持續努力，不斷豐富台灣民眾的「零食箱」，品種更多樣、口味更多元。大陸網友們可以給台灣的朋友們多推薦幾款好吃的零食。陸方也歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，打卡更多美食地圖，去發現更多的地方特色零食。