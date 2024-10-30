國台辦：進一步推動福建建設兩岸融合發展示範區

國務院台辦周三（30日）上午舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮介紹進一步落實福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的相關舉措。



朱鳳蓮提到四大點。一是在完善兩岸融合政策體系上邁出更大步伐。目前，國家移民局、教育部等部門出台一系列支持福建示範區建設政策文件，進一步為示範區建設授權賦能；福建省發布三批45條政策舉措，讓台胞台企可感可及、暖心安心，充分體現大陸為台胞辦實事、辦好事的心意。下一步，將繼續研究出台一批新的配套政策措施，持續完善和推出創新舉措，為更多台胞台企在示範區發展創造更好條件，分享更多發展機遇。

二是在落實台胞台企同等待遇上邁出更大步伐。福建落實落細首批225項同等待遇清單，取消台胞在閩暫住登記，實現台胞在閩定居落戶「願落盡落」；上線數字「第一家園」服務平台，基本實現台胞在閩「一網通查」和「全網通辦」服務；一批台胞通過直接采認台灣職業資格方式取得大陸相應技能證書；一批台胞擔任社會組織負責人及仲裁員、調解員、陪審員等；一批台胞同等獲評各級各類榮譽，台胞在閩就業創業更有保障、在閩社會參與更加廣泛，台胞台企登陸的第一家園廣受認可。

下一步，將推出更多便利台胞參與的社會融合項目、基層治理崗位，擴大台企加入「福建老字號」、「中華老字號」數量規模，加快打造廈金、福馬「同城生活圈」，推動學校、醫院、科研機構聘用更多台胞，繼續落實台胞在閩購房、普惠養老、臨時遇困救助、參保「五險一金」等享受當地居民待遇，讓台胞願意來、留得住、融得進、發展好。

圖為福建廈門市。（視覺中國）

三是在促進閩台經濟融合發展上邁出更大步伐。截至目前，福建累計引進台資項目2.5萬多個，實際利用台資330億美元；閩台貿易額累計突破1.5萬億元人民幣，閩台經貿穩步增長，金融合作創新發展，行業標準共通持續推進，示範區已成為兩岸經貿合作最緊密的區域之一。

下一步，將研究出台促進閩台融合放寬市場準入特別措施，繼續支持福建閩台融合發展重點項目建設，推動閩台基礎設施應通盡通，著力構建立體式綜合性對台通道樞紐。將進一步優化福建涉台營商環境，縱深推進廈門綜合改革試點、設立福州馬祖產業合作園區、建設平潭兩岸共同市場先行區域，完善兩岸標準共通服務平台，深化閩台優勢產業合作，為台商台企提供更多發展機遇和更大發展空間。

四是在擴大閩台社會人文交流上邁出更大步伐。今年來，福建已累計舉辦200多場重要涉台交流活動，參與台胞超過了2.5萬人次，示範區已成為兩岸民間交流最活躍的區域。第十六屆海峽論壇、第十二屆海峽青年節、兩岸青少年棒球邀請賽、兩岸同胞迎中秋聯誼活動等一系列兩岸同胞歡迎和喜愛的品牌活動，成為促進兩岸民眾交流、交心、交融的重要平台載體，讓兩岸同胞走得更近更親。

下一步，將持續鞏固兩岸文化紐帶，拓展尋根謁祖和宗親鄉親姻親交流。繼續實施閩台歷史展示溯源工程，開展閩台關係檔案文獻保護利用工作，創新弘揚中華傳統文化的方式方法，讓兩岸融合發展的基礎更牢固、動力更強勁，讓兩岸同胞心靈契合越來越成為生動現實。