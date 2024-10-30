甘肅女副省長落馬後　陜西省稅務局局長丈夫履歷被官網撤走

中央紀委國家監委網站上周五（10月25日）發布消息，甘肅省政府副省長趙金雲涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。此外，國家稅務總局陜西省稅務局黨委書記、局長包東紅的相關消息，亦已從該局網站撤下。而據《澎湃新聞》報道，包東紅與趙金雲為夫妻關係。



包東紅。（網上圖片）

據搜尋顯示，在國家稅務總局陜西省稅務局的網站中，已沒有與「包東紅」相關的消息。（網上圖片）

公開資料顯示，包東紅出生於1965年8月，甘肅武山人，1986年7月參加工作，大學學歷。

他曾長期在甘肅工作，先後擔任過敦煌市市長、市委書記，甘肅省物價局副局長，甘肅省發展和改革委員會副主任，甘肅省統計局黨組副書記、副局長、黨組書記、局長，原甘肅省地方稅務局黨組書記、局長等職。

2018年6月，原甘肅省國家稅務局、甘肅省地方稅務局合併為國家稅務總局甘肅省稅務局，包東紅任該局黨委書記、副局長，2019年9月任黨委書記、局長。‍‍‍‍‍‍

2020年10月，包東紅調任國家稅務總局陜西省稅務局黨委書記、局長。據搜尋顯示，在國家稅務總局陜西省稅務局的網站中，已沒有與「包東紅」相關的消息。

趙金雲。（網上圖片）

此外，10月25日，中央紀委國家監委網站發布消息，甘肅省政府副省長趙金雲涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。她最後一次公開活動是在今年8月31日。

公開資料顯示，趙金雲，女，漢族，1965年10月出生，甘肅民勤人，研究生學歷，理學碩士，高級經濟師，九三學社社員。

趙金雲長期在甘肅工作，先後擔任過甘肅省國土資源廳地籍管理處主任科員、地籍管理處副處長、耕地保護處副處長、建設用地管理處副處長（主持工作）、土地利用管理處處長，2011年任甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司副總經理（副廳長級），2015年任甘肅省民航機場集團有限公司監事會主席（正廳長級）。

2018年，趙金雲出任讀者出版集團有限公司總經理。2022年年末，趙金雲升任甘肅省副省長，負責民政、殘疾人工作、衛生健康、疾病預防控制、醫療保障、市場監督管理、體育、文史研究、地方史志等方面的工作。