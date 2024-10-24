內地科幻界「大佬」姚海軍落馬　被稱《三體》伯樂助其暢銷國際

四川省紀委監委周三（23日）消息，四川科幻世界雜誌社董事、副總編輯姚海軍，涉嫌嚴重違紀違法被查。姚海軍被稱為《三體》伯樂，其慧眼相中這一科幻小說，並將其出版並推廣至國際，因此其落馬的消息讓不少科幻迷震驚。



通報稱姚海軍涉嫌嚴重違紀違法，目前四川省紀委監委駐科技廳紀檢監察組正對其進行紀律審查，經四川省監委指定瀘州市監委管轄，瀘州市監委正對其進行監察調查。

姚海軍涉嫌嚴重違紀違法被查。（微博）

公開資料顯示，姚海軍1966年生，黑龍江伊春人，早年在伊春市伊敏林場工作，後自己籌錢創辦雜誌《星雲》，內容以科幻評論和科幻動態為主。1998年，他進入了四川省科學技術協會《科幻世界》雜誌社工作。2005年6月升任《科幻世界》雜誌社副總編輯。2018年12月出任四川科幻世界雜誌社有限公司董事、副總編輯，直至被查。

報道指，姚海軍25年前就是科幻迷，曾與友人共同創辦了華語科幻星雲獎，並策劃出版一系列里程碑式的原創科幻作品。其中，《三體》三部曲在全球出版了19種語言版本，銷量突破2100萬冊，讓中國科幻從雜誌時代真正進入了暢銷書時代。因此，姚海軍落馬消息一出，不少身為科幻迷的網友皆表示震驚。

《三體》在全球銷量突破2100萬冊，並被中外機構改編成影視作品。（資料圖片）

網民熱議。（微博）

而《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」則指出，相關報告顯示，2023年中國科幻產業總營收突破千億規模，達到1132.9億元人民幣。文章質問：「面對誘人的蛋糕，作為在行業裡有很大話語權的人物，姚海軍扮演了什麼樣的角色？是否撈取了不屬於自己的利益？」