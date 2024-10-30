深圳小梅沙工地施工意外1工人意外墮樓亡　1人被建議追究刑責

近日，深圳市鹽田區人民政府官網公布了《鹽田小梅沙灣畔家園專案工地「8·5」一般高處墜落事故調查報告》。



調查報告顯示，2024年8月5日，在小梅沙鹽梅路北側小梅沙灣畔家園項目工地2號樓5層，紫金縣龍安建築勞務有限公司的1名施工人員，在進行廚房陽臺構造柱二次澆築作業時，不慎從陽臺邊墜落至1樓地面導致死亡。



經過對事故調查，事故調查組認定該事故是一起因作業人員安全意識淡薄、總承包單位和勞務分包單位的施工安全管理失控而導致的一般生產安全責任事故。



深圳小梅沙工地施工意外1工人意外墮樓亡。（南方都市報）

深圳小梅沙工地施工意外1工人意外墮樓亡。（南方都市報）

據了解，小梅沙灣畔家園項目位於深圳市鹽田區小梅沙鹽梅路北側、鹽梅北三路東側，專案用地面積約15762.06㎡，工程總建築面積為104307.73㎡。專案為綜合住宅社區專案，包含商品住宅、人才安居房、幼稚園、社區管理用房、社區服務中心，停車場、設備房、人防區等。

截止到事發前，該專案總工程量已完成約50%，其中主體工程已完成95%。目前處於主體結構、二次結構施工階段。事故2號樓主體工程已完成90%。

項目建設單位為深圳市特發小梅沙投資發展有限公司；監理單位為深圳市特發工程管理有限責任公司；總承包單位為深圳市建安（集團）股份有限公司；勞務分包單位為紫金縣龍安建築勞務工程有限公司。

混凝土澆築作業時，工人意外墮樓而亡

2024年8月5日19時左右，根據專案總承包單位4日下午召開的晚班會工作安排，勞務分包單位的混凝土班的班長趙某（男，30歲）帶領班員周某（男，32歲，死者）、汪某亮（男，39歲）、周某英（女，45歲）等6名施工人員，到2號樓14層進行反坎澆築施工作業，周某和汪某亮一組配合混凝土澆築工作。

事發時，施工人員周某、汪某亮，根據班長趙某的工作安排，在幹完14層的反坎澆築工作後，下到5層進行廚房陽臺南側的構造柱澆築作業。因處理剩餘混凝土料且工作量較小，趙某未將此作業告知上級管理人員。

根據分工，汪某亮負責將小推車內的混凝土料裝入料桶遞給隔約3到4米遠的周某，周某打開安全帽上的頭燈做照明，站在臨邊的一個高約0.8米鐵質凳子上，將料桶混凝土料倒入模內。周某將身上的安全帶系掛在構造柱的「步步緊」懸伸出的卡杆根部（安全帶掛鉤未安全鎖定），澆築作業現場無其他人員。

（南方都市報）

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兩人配合澆築了7到8桶後，當周某再次進行澆築時不慎失穩（不能排除心臟病突然發作的情況）從凳子上向陽臺外跌落，系掛在「步步緊」卡杆根部的安全帶因卡杆下彎變形而從懸空的一端滑脫，周某跌落樓外地面頭部與地面碰撞導致死亡。

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根據《企業職工傷亡事故經濟損失統計標準》統計，事故造成直接經濟損失累計約149萬元，主要為喪葬費、撫恤金、補助救濟金以及其他事務性費用（死者家屬交通、食宿等費用）。

混凝土班長被追究刑事責任 勞務分包單位被行政處罰

調查報告顯示，該起事故的直接原因為，作業人員在未落實施工安全措施、未正確佩戴個人防護用品的情況下，開展臨邊混凝土澆築作業，不慎失穩墜落（不能排除突發冠心病的情況）導致事故發生。

間接原因包括勞務分包單位的班組擅自作業、勞務分包單位未建立健全安全生產責任制、作業人員安全教育培訓不到位、總承包單位對勞務分包單位的安全監管不到位、安全監理不深入等方面。

在對事故責任的認定以及對事故責任者的處理建議中提到，紫金縣龍安建築勞務工程有限公司小梅沙灣畔家園專案混凝土班長趙某，未按工作計畫施工，為處理剩餘混凝土料擅自違章指揮班組施工人員，在不具備安全施工條件的場所進行混凝土澆築作業；未對施工現場進行隱患排查，未及時制止施工人員未按規定佩戴個人勞動保護用品的違章行為，對事故負有直接責任。建議由公安機關依法追究其刑事責任。

紫金縣龍安建築勞務工程有限公司（勞務分包），以及公司法定代表人、主要負責人李某明對事故負有責任。建議由區應急管理部門按照相關法律法規對其進行行政處罰。

深圳市建安（集團）股份有限公司（總承包單位）、深圳市特發工程管理有限責任公司（監理單位）建議由區住房和建設部門依據相關法律法規對其進行處理。

另外紫金縣龍安建築勞務工程有限公司小梅沙灣畔家園專案負責人鄭某玲、深圳市建安（集團）股份有限公司小梅沙灣畔家園專案經理李某學、專案總監理師方某，被建議由相關公司依據相關管理制度對其進行處理。

小梅沙灣畔家園。（南方都市報）

據了解，小梅沙灣畔家園項目位於鹽田區梅沙街道，項目總建築面積為104307.73㎡，其中地上建築面積71380.00㎡，地下建築面積31979.37㎡。主要包括1號樓人才安居房、2號樓安置房、3號4號樓商品住宅、5號樓幼稚園。社區沿鹽梅路呈東西佈局，其中1-4號樓為高層住宅，樓層數分別為33、32、29、29層；5號樓為幼稚園，共3層；地下共2層，為地下停車場、設備房、人防區。

地理位置來看，小梅沙灣畔家園同8號線三期小梅沙地鐵站（在建中）直線距離僅200米左右，項目距離不遠即是小梅沙度假村，周邊生態環境較好。同時，小梅沙灣畔家園項目也是小梅沙片區改造的重要組成部分，將助力小梅沙片區成為集旅、居、業於一體的世界級都市型濱海旅遊度假區。

小梅沙灣畔家園項目平面位置圖。（南方都市報）

公開信息顯示，小梅沙灣畔家園總戶數742戶，其中安居房94套、公租房263套，其餘為385套商品房，目前均未有入市消息。

據官網資料顯示，專案建設單位深圳市特發小梅沙投資發展有限公司是深圳市特發集團有限公司為加快深圳市鹽田小梅沙片區整體改造而成立的文化旅遊綜合開發運營公司，公司成立於2016年5月，註冊資本金16億元人民幣，特發集團占100%股權。特發集團創建於1981年8月，是深圳市最早的國有大型綜合性企業集團。

專案總承包單位深圳市建安（集團）股份有限公司（簡稱「深圳建安集團」）前身是中國人民解放軍基建工程兵，1983年奉中央軍委命令，開赴深圳成立公司，現隸屬於深圳市特區建工集團有限公司。目前是以建築工程為主業，集投資運營、物業租賃管理於一體的多元化綜合性大型深圳市屬國有企業集團。