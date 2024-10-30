深圳歡樂谷變「鴨店」？請小鮮肉與女遊客親密互動　扮男友伴遊

最近，深圳的歡樂谷又重新火上人們的視野，但不是因為項目有多好玩，而是因為裡面的男模實在太過亮眼。



我自己在網絡上看到了女孩們和男模們的互動，無法理解她們為何這麼瘋狂，願意和一個陌生男人做出各種親密動作？於是我去了一趟歡樂谷。誠然，歡樂谷能治好每一位嘴硬的女孩。

園區內5米1位npc（非玩家角色，一般用於接待或服務玩家），由帥哥美女扮演。遊客喜歡帥哥的和帥哥合影，喜歡美女的和美女合照。由於有些男性npc穿著暴露，被戲稱為「男模」。

自從歡樂谷盯上年輕女性錢包搞起男色經濟，於許多慕名前往的遊客而言，去玩什麼設施不太重要，見哪個男人才重要。在這場消費中，男模贏得流量，女孩贏得了「親暱」，至於最大的贏家，必然是歡樂谷。自此，歡樂谷變了，抓住了男色流量，正式進入造星時代。

深圳歡樂谷請來一批男模與遊客親密互動，大受女生歡迎。（深圳微時光授權使用）

「四大男模」大排長龍如韓星出巡 點圖放大瀏覽：

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歡樂谷新出美男計 從吸引到勾引

一進歡樂谷，映入眼簾的便是大排長隊的女孩們，正在等待和npc合影。男npc隊伍很長，目測有幾十米，每位遊客都有幾分鐘時間合照。女npc隊伍則很短，只有少數幾個人圍在前面拍照。

入園後，在各大遊玩片區，基本上5米1位npc。女遊客的傾向很明顯，找最火的五大頂流男模npc，只要見上一面，也能值回門票。歡樂谷也很會來事，把其中的四大男模安排在園區的最後方，遊客需要走一圈園區，順路遊覽一遍園內的消費區，才能到最後方和他們合照。

四大頂流男模穿著不同的服裝，代表不同的個性和人設，全方位收割不同喜好的女性。一位是醫生，口袋裡裝著聽診器，可以聽聽女孩子們小鹿亂撞的心跳聲。他五官精緻，羞澀靦腆，有一種奶糯糯的感覺。看到他，我想女生就能理解男生平常看甜妹是什麼感覺了。兩位是機長，穿著黑色的機長西裝，這兩位身高都有180以上，棱角分明，長相帥氣，身材挺拔，一表人才。另外一位有點像野戰部隊風穿搭，上半身只穿著兩條背帶，露出壯碩的胸肌、腹肌和肱二頭肌，雄性荷爾蒙爆棚，但一笑起來又有兩個甜甜的酒窩，簡直勾魂攝魄。

在另一個遊玩片區，有另一位穿著清涼的npc，穿著若隱若現的青紗古裝，同樣露出了明顯的胸肌和腹肌。因為大排長隊，週邊被擠得水洩不通，他的腹肌上掛著一點點微閃的汗珠，看起來竟然如此的秀色可餐。他們的營業態度都非常好，像女孩子們乖到不能再乖的「男友」，只要「女友」有要求，可以響應任何親密的拍照姿勢。

除了合照的環節外，歡樂谷還在大舞台上，邀請了男模dj，也是裸露著腹肌和胸肌來打碟，激情的節奏，配合著迸發的多巴胺，園區內尖叫聲此起彼伏：一邊是海盜船過山區和鬼屋裡的尖叫聲，一邊是男模做出性感動作，觀眾的尖叫聲。誰能想到，以為歡樂谷是要錢的，結果發現是要命的。

此外，還有花車巡遊環節，也有帥氣的男模和觀眾進行親密互動，擊掌、比心、合影，走到哪裡都引起人群的騷動。

歡樂谷也坦坦蕩蕩地流行起男色文化，推出「盲盒男友」的活動。遊客可以參與活動，主辦單位會給參與的人，一對一隨機分配園區裡的男性npc，兩個人可以像情侶一樣，一起參與園區裡的活動計畫。在這種娛樂至死的氛圍裡，歡樂谷主打的就是一個女性向的夜店風。女遊客被鼓勵釋放自我，盡情展現自我的需求，大聲歡笑，用力解壓，感受多巴胺分泌的快樂。

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深圳女孩 為男模瘋狂

沒去過的人可能不理解，自稱斷情絕愛的深圳女孩，為何會對他們如此瘋狂？任何一個頂流男模的隊伍，長到看不見尾巴。男模被裡三層外三層的女孩包圍著，活脫脫像頂流男明星的粉絲見面會。一直到晚上11點，隊伍至少還有20米長，至少還有50個女生。要不是最後站著位工作人員，舉著排隊截止的橫幅，估計還有人來通宵排隊。

在排隊的人中，可見98%是女孩，年齡看起來在15-30歲之間，打扮精緻，只為來和「3分鐘男友」見一面。也有男友陪女朋友來，幫忙給女朋友和男模拍照的。說實話，有一句話不知道當講不當講：誰說當代00後不能吃苦，他們可太能吃苦了。一個人3分鐘，100個人也得排300分鐘，但她們不厭其煩等待著。直到輪到自己了，匆匆忙忙把包包放下，把手機拿給npc，自拍一些比心的、十指相扣的、抱在懷裡摸摸頭的照片，再找人幫忙拍一些借位親吻、公主抱的照片，然後羞澀又滿意地離去。

有不怕尷尬的女生，則邀請npc一起錄製視頻，拍攝一起十指相扣轉圈圈、假裝對方把自己推開又迅速拉回抱在懷裡、手摸腹肌的各種畫面。還有的女孩，用拍立得拍完合照後，馬上沖洗出來，讓npc在上面簽字，再畫上愛心，用來留念。

男模們想必對《演員的自我修養》爛熟於心，匆匆一套流水線動作，卻配合得看不出演的痕跡，彷彿那些親密的舉動完全發自內心，那深情的眼神是內心的流露，對每個人的愛都滿到溢出。此刻，遊客們就是自己劇本裡的大女主角，實現了浪漫小說裡最浪漫的瑪莉蘇劇情。能讓「大女主角們」實現一晚換10個老公的目標，誰看了都得誇一句歡樂谷真了不起，簡直是當代深圳女性的加油站，新時代的美容院。

我和來「集郵」的女孩們聊起這個話題，她們覺得，來歡樂谷，玩什麼項目不重要，重要的是見這群帥氣的npc。花一百多的門票，就能和平替版的明星近距離接觸，她們覺得很值。而且，這些npc不會高高在上，不管是怎麼樣的互動，都百依百順，情緒價值拉滿。

不管自己長相如何，裝扮如何，都有被好好欣賞的權利。

有一位花了一天的時間不停追隨各位npc的女孩說，去歡樂谷就是短暫地逃離上班的生活，和npc互動合影那一瞬間是快樂的就足夠​​了。

出了歡樂谷還是該幹啥幹啥。誰不喜歡看又帥又溫柔的帥哥呢？女人還是要多看這些才有力氣討生活啊！

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歡樂谷新流量密碼 開造男模明星

最近幾年總有深圳人說歡樂谷已經沒落了，但有一說一，歡樂谷確實有一套。從現在開始，歡樂谷正式變成甄嬛傳．男模谷，正式從遊玩經濟變成了男色經濟，目標遊客也從喜歡玩遊樂設施的小孩變成了年輕女性。可以看出來，這種轉變是成功的。據內部工作人員爆料，光是26日週六這一天，歡樂谷的入園人數就達到了4萬多人。

其中，低成本、高回報的投資莫過於招募了這些npc，然後開始極速的造星行動。根據招募海報，npc的時薪是25到60元（人民幣，下同），工作時間是下午5點到10點，一天5小時，以頂格的薪資和工作時間算，最高的月薪是9000元。這些帥氣的npc，為歡樂谷帶來的流量和經濟效益可遠高於這9000元。

首先，想要和npc深度互動，最好購買園區內的卡皮巴拉手圈，59元一個。 npc們看到戴著手圈的遊客，會有特殊對待，進行更親密的互動。此外，不少女孩為了「集郵」，和園區內的各大npc合影，特意花錢辦了年卡。歡樂谷的抖音直播間也憑藉著拍攝這些npc，獲得了大量的流量，促進了次卡和年卡的銷售。

反觀這些帥氣的npc，每天來歡樂谷站5個小時，不厭其煩地擺流水線動作，難道只是為了60元的時薪嗎？非也，歡樂谷此刻的定位，更像是網紅孵化地。單靠歡樂谷的人流，足以把這些npc打造成小有名氣的網紅。有些npc也會在合照區放上個人海報，把自媒體號碼放在海報上，吸引粉絲關注。歡樂谷也回饋給他們自媒體的流量池。在非上班時間，這些npc開直播，和其他npc打pk，繼續吸引流量和打賞，試圖賺取比當npc還更高的薪資。

而且，現在的頂流npc也形成了自己的粉絲圈，每天都有固定的觀看人數，只要稍微透露一下最近排隊的人數變少了，那些忠實粉絲也會到現場去追捧，絕不讓自己的偶像受到冷落。當自身的曝光量變大，他們便更有機會獲得全國各地的遊樂園的邀請，為其他的園方帶來人流量，各地的遊樂園也更願意採納npc巡遊的方式，來增加園區的新鮮感。直到粉絲量累積到一定的程度，他們就不僅可以和園區談漲薪空間，更能接廣告帶貨。在流量為王的時代，不失為一種顧好主業又發展好副業的途徑。

現在來看，只要歡樂谷和男模npc其中的一方不塌房，那麼這種互利共贏的美男計便可持續較長的時間。至於有人質疑，這樣的模式是否有點「不講武德」，更進一步的話會不會愈演愈烈，導致道德的敗壞？可是，仔細想想，這種以男性為消費族群的場所還少嗎？難得有讓女性開心的場所，花錢的人開心，收錢的人也開心，不也說得過去？

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