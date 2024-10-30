比亞迪第三季度營收2011億元　首次超Tesla　多投行看好未來增長

比亞迪發布2024年前三季度報告。公告顯示，前三季度公司實現營業收入5022億元（人民幣，下同），按年增長18.94%；前三季度歸屬於母公司所有者的凈利潤252.38億元，按年增長18.12%。值得一提的是，季度營收來看，比亞迪首次超過Tesla。比亞迪第三季度營業收入2011億元。而Tesla汽車第三季度總營收為251.82億美元（約合1956.90億港元、人民幣1793.5億元）。



前三季度比亞迪營收超5000億元

10月30日晚，比亞迪發布2024年前三季度報告。公告顯示，前三季度公司實現營業收入5022億元，按年增長18.94%；前三季度歸屬於母公司所有者的凈利潤252.38億元，按年增長18.12%；基本每股收益8.68元，按年增長18.1%。其中，第三季度公司實現現營業收入2011.25億元，按年增長24.04%；第三季度歸屬於母公司所有者的凈利潤為116.07億元，按年增長11.47%。

2024年8月17日，巴基斯坦拉合爾，圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

2023年9月8日，德國慕尼黑國際車展，比亞迪展區。（新華社）

值得一提的是，季度營收來看，比亞迪首次超過Tesla。比亞迪第三季度營業收入2011億元。而Tesla 10月24日公布了2024財年第三季度財報。報告顯示，Tesla汽車第三季度總營收為251.82億美元（約合人民幣1793.5億元），與去年同期的233.50億美元相比增長8%。

銷量來看，根據此前官方公布的數據，比亞迪三季度銷量達113.49萬輛，按年增長37.7%；前三季度累計銷量為274.8萬輛，按年增長32.1%。

多間投行看好未來增長

從股價表現來看，今年以來，比亞迪A股和港股股價均實現了大幅上漲。截至10月30日收盤，公司A股股價報收305.55元，年初至今股價累計漲幅達56.22%，公司最新市值達8506億元。

圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Tesla Model Y SUV電動車。（龔嘉盛攝）

2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

而比亞迪股份港股股價來看，截至10月30日收盤，股價報收295.00港元，年初至今累計漲幅也達39.68%。

比亞迪未來的銷量和利潤增長潛力如何，近期多間投行發布了相關研究報告。

10月30日，花旗發表報告，對比亞迪開啟90天正面催化劑觀察，因強勁需求帶動第四季盈利上升、明年第一季銷售淡季中有望維持強勁銷售勢頭，以及潛在的刺激政策延長至明年。

報告指出，根據內地零售訂單，比亞迪10月全月訂單約為57萬部。如果出口量提升至介乎3.5萬至4萬部，實際全月需求(出口+國內)應超過60萬部。另外，如果比亞迪第三季凈利潤為115億元至118億元，第四季156萬部的付運量意味着第四季的潛在凈利潤為150億元至160億元，意味着全年的凈利潤可能達到410億至420億元，較該行預測高出15%。

10月28日，里昂發布研究報告，維持比亞迪今明年凈利預測分別為396億元及555億元不變。同時，維持預期比亞迪第三季和第四季每輛車凈利潤將持續改善。長遠來看，該行仍然認為出口潛力巨大，並相信比亞迪在電池和混合動力技術上有深厚優勢。