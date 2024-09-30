比亞迪召回近10萬輛電動車　涉2熱門車款　電容器裂紋存起火隱患

中國國家市場監督管理總局網站9月29日發公告，宣布比亞迪即日起召回96714輛「海豚」和「元Plus」電動車，原因是存在起火風險。本次已是比亞迪今年內第二次召回電動車。



根據召回公告，召回比亞迪汽車工業有限公司於2023年2月4日至2023年12月26日期間生產的部份國產海豚、元PLUS電動汽車，共計87762台。召回比亞迪汽車有限公司於2022年11月2日至2023年6月19日期間生產的部份國產元PLUS電動汽車，共計8952台。合計需要召回的數量為96714輛。

公告顯示，本次召回範圍內的部份車輛因電動助力轉向管柱總成（CEPS）控制器製造工藝原因，設備工裝上蓋板關閉時與控制器電路板上的電容器幹涉，導致電容器產生微裂紋。車輛使用中，電容器微裂紋可能擴大引發短路，造成電容器過熱燒蝕，甚至起火，存在安全風險。比亞迪將委託授權經銷商為召回範圍內的車輛免費加裝控制器絕緣墊片，以消除安全隱患。

比亞迪「海豚」是2021年9月發佈的比亞迪「海洋系」電動車的首款車型，售價在9萬人民幣（下同），至14萬之間。比亞迪「元Plus」於2022年2月正式上市，共5款車型，售價在13萬至16萬之間。兩款電動車除在內地銷售外，亦有出海海外市場。

值得注意的是，這已是比亞迪今年內第二次召回車輛。今年4月30日，比亞迪因為軟件問題導致倒車鏡頭影像無法顯示，召回16666 輛「海鷗」電動車。