鍾睒睒據報促農夫山泉立｢軍令狀｣　搶不回市場份額整個部門｢下課｣

據內媒報道，農夫山泉創始人鍾睒睒，在今年二季度要求包裝水部門立下「軍令狀」，「通過紅瓶天然水和新上市的綠瓶純淨水搶回市場份額，否則整個部門都要『下課』。」

同時，農夫山泉還在戰略上進行了一系列調整，聚焦於水和茶兩個關鍵類目，並對其他類目進行了策略調整。



農夫山泉創始人鍾睒睒，在今年二季度要求包裝水部門立下「軍令狀」。（視覺中國）

「虎嗅」報道，談及「軍令狀」的相關背景，有知情人士透露，受到一季度輿情影響以及友商的攻勢，農夫山泉最為關鍵的基本盤業務「紅瓶天然水」的市場份額在三月中旬出現了波動。

相關數據顯示，今年1月初，農夫山泉紅瓶天然水在整個瓶裝水市場的份額達到39.7%以上。在一季度的巔峰時段，農夫山泉的市場份額一度甚至達到了50%以上，但是到了3月中旬這一份額一度下降至25%-27%的區間。

同時，伴隨「軍令狀」的是，農夫山泉在產品和策略上的一系列調整。產品方面，農夫山泉推出了綠瓶純凈水，報道指，這一舉動「直接殺入娃哈哈、怡寶等純凈水頭部品牌的核心基本盤市場」，與此同時鍾睒睒在內部把整個戰略進行聚焦。

農夫山泉推出了綠瓶純凈水，報道指，這一舉動「直接殺入娃哈哈、怡寶等純凈水頭部品牌的核心基本盤市場」。（網上圖片）

農夫山泉創始人鍾睒睒，在今年二季度要求包裝水部門立下「軍令狀」。（視覺中國）

知情人士表示，在二季度，農夫山泉自上而下進行了變革。在戰略層，公司的資源和精力聚焦於水、茶兩個關鍵類目。對於一些此前發力過的其他類目，進行了策略調整。

亦有內部人士稱，輿情事件以及引發的銷量波動，讓農夫山泉決策層重新梳理了戰略重心，「從以往的多點發力，變為在水、茶兩個關鍵類目上聚焦。」不過，「這並不意味農夫山泉不再做水和茶之外的項目，而是要集中兵力優先在這兩個基本盤上徹底拉開優勢身位。」

而一系列調整，亦令農夫山泉的業績從一季度的波動中有所回升。數據顯示，截至10月中旬，農夫山泉紅瓶天然水+綠瓶純凈水的整體銷售額，在瓶裝水市場牢牢佔據第一的份額，二者相加的總份額超過30%，已經接近於年初農夫山泉的紅瓶天然水的市場份額。