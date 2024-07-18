農夫山泉事件｜消委會道歉　內地網民評價兩極：喝點水都這麼難嗎

內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」日前向香港消委會發律師信，指其檢測報告作不客觀評價，要求道歉及澄清。消委會今早（18日）發聲明澄清，指與農夫山泉代表會面後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉。

本次事件引起內地網民熱議，網上評價兩極。有人支持農夫山泉，「從來沒有懷疑過產品質量」「支持農夫山泉討回一個公道」，相反也有人指出，消委會最新的聲明暴露了「這下知道了，水質很差」「農夫山泉一直在打『山泉』的擦邊球，這麽多年了，終於反噬」。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試多款樽裝水，於消毒劑殘餘及副產品測試中發現「百歲山」及「農夫山泉」的溴酸鹽含量達歐盟上限。消委會指攝取大量溴酸鹽可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況下甚至可以影響腎臟及神經系統。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

農夫山泉之後發律師信，指消委會測試存在「適用標準錯誤、標準判斷錯誤、明顯主觀誤導」，批評消委會將香港地區銷售的產品套用上不適用的第三方標準，亦罔顧不同法規下的生產要求及技術背景差異，認為有關結論「不科學亦不嚴謹」，要求消委會道歉。

消委會今日（18日）在聲明澄清，指與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，已將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。

農夫山泉。（vcg）

以世界衞生組織標準，飲用水的溴酸鹽含量上限訂為每公升10微克。就該樣本的檢出量，屬飲用水準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用。而重新評分後，該樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

就農夫山泉一事，內地網民評價兩極。不少網民稱，農夫山泉是自己從小喝到大的品牌，一直沒有問題，也從來沒有懷疑過產品質量，因此會一如既往的相信並選擇農夫山泉，「被誤會的感覺確實不舒服，支持農夫山泉討回一個公道」、「農夫山泉身正不怕影子斜」。

另有網民表示，消委會的最新聲明讓他長知識，「學到了，既非礦泉水又非純凈水，而是『飲用天然水』，「萬萬沒想到是飲用天然水，這我就有點不敢喝啦」，又表示「引用國際標準卻非要被人按頭認錯…是非曲直看完詳細報道的人心裏自然明白…」、「所以是能放心喝的對嗎？不要隨便搞這些危言聳聽啊，消費者喝點水都這麼難嗎？」。