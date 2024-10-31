海南航空將恢復北京-多倫多航班　中加直航票價有望大幅下降

海南航空周三（10月30日）宣布，將恢復執行北京—多倫多航班，計劃每周1班。內媒報道指，中加直航航線迎來「破冰」，意味着票價有望大幅下降。



海南航空將恢復執行北京—多倫多航班。（視覺中國）

加拿大交通運輸署當地時間周一（10月28日）發布公告稱，10月24日，加拿大交通部長在外交部長指示下，撤銷了2022年2月3日頒布的「中國大陸航司每周飛往加拿大總計不超六個往返定期客運航班」及「禁止北京直飛加拿大客運航班」等限制措施。

自10月25日起，移除對中國國際航空、首都航空、中國東方航空、中國南方航空、海南航空、四川航空、廈門航空等的限制條件。10月28日當天，海南航空獲取中國民航局關於允許海南航空恢復執行北京—多倫多航班每周1班的航班計劃批復。

海南航空表示，今後將承擔更多中加兩國間旅客、貨郵運輸的責任。海南航空計劃在近期獲取相關運行資質後，快速啟動北京—多倫多航線的市場銷售工作。此外，2024—2025年冬春航季，海南航空將執行兩條中國至加拿大的直飛航線，深圳—溫哥華和北京—多倫多，其中北京—多倫多航線作為中加兩國重要的商務航線，海南航空自2010年便開通運營。

中加航線的加方航司由加拿大航空營運，所佔份額達到38%。（Reuters）

另據《澎湃新聞》報道，目前，內地至加拿大的通航點只有溫哥華和多倫多，2019年同期還有蒙特利爾（Montréal，又譯「滿地可」）和卡爾加里（Calgary，又譯「卡加利」）。內地城市方面則有6個通航點，分別為上海、廣州、深圳、成都、瀋陽和廈門，其中成都為新增航點，2019年同期除了前述5個外，還有北京、青島、鄭州和南京。

此外，目前，執飛中加航線的內地航司共有6間，分別為國航、東航、南航、海航、川航以及廈航。加方航司則為加拿大航空，所佔份額最多，達到38%。以10月數據為例，截至10月29日，加拿大航空執飛的中加航班有30班，2019年同期有282班，恢復為10.6%。

疫情時期，溫哥華直飛上海的航班經濟艙票價高達2萬多元人民幣，目前，經濟艙單程直飛價格穩定在5000元左右。「去哪兒大數據研究院」分析認為，撤銷限制意味着中國的航空公司可以申請增加更多的航線航班。航班的增長將有助於票價的進一步降低。