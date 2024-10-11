繞開俄羅斯領空致成本大增　歐洲多間航空公司暫停直飛中國航線

北歐航空日前宣布，鑒於目前市場形勢，決定暫停丹麥哥本哈根到上海的直飛航線。據《第一財經》報道，今年以來，已有最少4間歐洲航空公司宣布暫停部分直飛中國的航線，原因主要在於俄烏戰爭爆發後，成本因要繞開俄羅斯領空而增加。



周四（10日），北歐航空發出通告表示，最後一班從哥本哈根飛往上海的航班是11月7日；從上海飛往哥本哈根的最後一班則是11月8日。該航空公司表示，中國仍是重要的市場，公司將持續監測重建這一重要區域市場的機會。而在給機票代理人的通告中，航空公司表示，持續的俄烏戰爭和俄羅斯領空關閉，迫使該公司改變航線，導致旅行時間更長，成本更高，同時還面臨來自中國國內航空公司的激烈競爭。

這是近期第4間宣布停飛中國航線的歐洲航空公司，早前，歐洲最大航空公司漢莎航空便宣布，在10月底開始生效的2024年冬季計劃中，暫停北京至德國法蘭克福的直飛航線，不過北京至慕尼黑的直飛航班，以及德國直飛上海和香港的航班都會繼續。更早時的8月，英國航空亦宣布自10月26日起暫停倫敦至北京的直航航班；維珍航空也宣布10月26日起暫停倫敦至上海的直航航線，並提及繞飛俄羅斯領空所帶來的成本壓力。

歐洲最大航空公司漢莎航空暫停北京至德國法蘭克福的直飛航線。（航空產業網）

報道指，從歐洲飛往中日韓等國，飛越俄羅斯領空是最經濟的路線，然而2022年俄烏戰爭爆發後，歐洲國家與俄羅斯互相關閉領空，意味著歐洲航空公司執飛中日韓等航線需要繞開俄羅斯領空，增加飛行時間及成本。

俄烏戰爭已持續逾兩年。（AP）

有民航業人士表示，目前中國的航空公司無須繞過俄羅斯飛歐洲，相比歐洲航空公司有一定的成本優勢。同時，中歐航線也成為中國國內航空公司恢復和新開國際航線的重點市場。他又指，由於航權對等要求，中美航線目前僅恢復到疫情前的兩成左右，於是中國的航空公司投入更多到歐洲、中東等市場，因其航權仍有空間，國際航線格局也因而大變。

不過報道也指出，目前中國的航空公司仍面臨運力過剩問題。據2023民航統計公報數據顯示，2023年行業完成旅客運輸量6.2億人次，比2022年增長146.1%，但仍未恢復到疫情前2019年的6.6億人次。與此同時，民航客機數量仍在增加，2023年底有4013架，比2022年底增加71架、2019年底增加368架。

在客機不斷增加，乘客數量卻未完全恢復下，一旦中國的航空公司不盡快恢復國際航線，意味著大量原本要飛行國際遠程航線的飛機要回到國內市場「內捲」，進一步影響國內航線的票價水準和收益。