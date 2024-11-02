中國太空站科學實驗鏡像平台正式投運　可進行天地實驗對比分析

據中國科學院空間應用中心的最新消息，中國太空站科學實驗鏡像平台近日已經正式進入運行階段，這一平台將為中國太空站的科學實驗提供重要支持。



央視報道指，這個與中國太空站科學實驗設施1:1配置的鏡像平台已經全面建成，並於近日啟用。隨著神舟十九號乘組即將開展大量科學實驗，相關的匹配驗證實驗已在鏡像平台上完成。

鏡像平台配備了14個科學實驗櫃以及必要的信息、配電和流體散熱等公共支撐設備，旨在模擬中國空間站的運行環境，成為地面上與空間站平行運行的科學實驗系統。

中國科學院空間應用中心的研究員鍾紅恩表示：「通過這個系統，實際上我們神十九乘組上去要做的實驗，我們做了發射前這些實驗載荷，還有它的一些軟件，還有備品備件在這上面做了一個地面驗證。」

中國太空站科學實驗鏡像平台正式投運。（央視新聞）

作為國家太空實驗室重要的地面科學實驗基礎設施，鏡像平台主要有三大功能。首先，神舟和天舟飛船攜帶的科學載荷上行前，都需要在這裏進行上天前最終確認測試，航天員也能夠在此進行科學實驗的操作訓練；其次，太空站上進行的科學實驗方案也可以提前在這裏驗證，如果萬一在軌出現故障，也能夠在這裏進行故障排查定位，並驗證解決措施；再者，可以支持天地比對實驗，太空站上的科學實驗可以與鏡像平台的地面實驗進行天地比對分析研究。

鍾紅恩補充，天地比對實驗實際上是天上做實驗，然後地面上同步在開展實驗，「這樣在同樣的條件下只是微重力不一樣，我們去進行比對，看看實驗效果有什麼差別，就看兩種不同重力因素，對於實驗的影響到底是什麼樣子」。