中國唯一女航天飛行工程師　神舟十九號王浩澤是公認「拼命三娘」

神舟十九號任務乘組中，中國唯一女航天飛行工程師王浩澤應該是最受關注的了。這位「90後」女太空人有甚麼故事？她如何取得神舟十九號「船票」？



學霸王浩澤 喜歡挑戰未知領域

王浩澤享受從不會到會、從不懂到懂的成就感。圖為王浩澤進行出艙訓練。（視覺中國/當代中國授權）

王浩澤1990年出生在河北灤平，是滿族人；她也是中國第二位少數民族太空人。

王浩澤的父親是交通警察，母親是中學老師。父母的言傳身教，讓她從小就知道必須付出努力，也正是靠這股勁，王浩澤的學習成績一直名列前茅，高考那年被江蘇南京的東南大學熱能與動力工程專業錄取。

讀大學本科和研究生期間，王浩澤繼續展現學霸級實力，獲得了國家獎學金和不少榮譽。但她絕非「書呆子」，除了讀書，亦是運動健將，經常代表學校參加省級運動會。

王浩澤還喜歡挑戰未知領域，享受從不會到會、從不懂到懂的成就感，從履歷也可以看到這一點：她的本科專業是熱能與動力工程，研究生時主攻等離子體爆震，畢業後從事火箭發動機預研工作，後來又成為航天飛行工程師.....

王浩澤：為國出征更是幸福

王浩澤是中國第三批太空人中唯一女將。劉洋和王亞平兩位女太空人經常給她分享太空生活經驗。（網上圖片）

特別是在航天領域，複雜的方程式，謎樣的參數，天書一樣的運算邏輯，都是王浩澤探索鑽研的對象。她說：「調動全部腦細胞，全神貫注地去探索，就像遊戲闖關一樣。將這些難關一個個攻克後，會獲得一種巨大的幸福感。」

2018年，中國選拔第三批太空人，王浩澤報了名，並通過了層層嚴格選拔，成為第三批太空人唯一的女將。

當走進航天員大隊，看到那些曾經只出現在電視鏡頭裏的航天英雄就在眼前，王浩澤有種如夢似幻的感覺。

那天，她在日記本寫道：「人生最大的幸運，莫過於在年富力強時肩負起自己的使命——成為一名航天員（太空人），我是幸運的。同時，能夠將個人價值和祖國需要相結合——為國出征，我更是幸福的。」

王浩澤是公認的「拼命三娘」

再艱苦的訓練都不會難倒王浩澤，圖為王浩澤（左）參加海上救生訓練。（網上圖片）

太空人執行任務要承受各種複雜環境嚴峻考驗，挑戰的是生理和心理極限，所以王浩澤和隊友們的訓練絕對是「地獄式」的。

48小時沙漠野外生存訓練後，王浩澤這樣記錄她的體會：「晴天炎熱，下雨寒冷，既感受到了沙漠溫差幾十攝氏度的殘酷，又領略到躺在傘布上看漫天星漢燦爛的浪漫柔情。」

結束海上訓練後，王浩澤寫道：海上搜救比陸上刺激一百倍！直升機掀起的風浪直撲過來，即使背過身去也能感覺到呼嘯的海風拍打着後腦勺，耳朵根被浪花一刀刀割着。尤其是直升機臨近時，海上猶如下起了瓢潑大雨，密密麻麻的水花劈裏啪啦砸過來，海浪變得兇猛……」

當然，這一切不會讓王浩澤退縮。她是大家公認的「拼命三娘」，成績絕不遜於鬚眉。

王浩澤成第三位飛天中國女太空人

王浩澤（右）搭檔蔡旭哲（左）、宋令東（中）執行神舟十九號任務，駐守「天宮」半年。（視覺中國/當代中國授權）

「我們現在走的是一條充滿挑戰、人迹罕至的路，但是我愛這條路。如果它荊棘叢生，我們就披荊斬棘；如果它寂寞荒涼，我們就結伴前行！」這是王浩澤一次大型訓練後寫的「戰鬥宣言」。

2023年，王浩澤入選神舟十九號乘組，和蔡旭哲、宋令東一起執行任務；她也成為繼劉洋和王亞平後，第三位飛天的中國女太空人。

中國未來肯定有很多女航天飛行工程師，但此際王浩澤是唯一的一位。

王浩澤對太空之旅充滿信心和期待，她出征前說：「讓每一個日出日落都成為宇宙精彩的記憶。」

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