沉寂4年高調復出　武漢病毒所石正麗與美國團隊發表新冠研究論文

近日，中國科學院武漢病毒研究所的研究員石正麗再次引起國際病毒學界的關注。自新冠疫情爆發，石正麗被認為是病毒散播的關鍵人物之一。經過四年的低調後，她於10月30日參與發表了一篇重要論文，標題為《定製化新冠病毒受體》（Design of Customized Coronavirus Receptors），該論文在國際頂尖科學期刊《自然》（Nature）上刊登。



根據境外媒體和內媒報道，這項研究的合作單位包括廣州實驗室、武漢病毒研究所的石正麗團隊、美國華盛頓大學的維斯勒（David Veesler）團隊以及武漢大學生命科學學院/病毒學國家重點實驗室的嚴歡團隊。該研究首次提出了「定製化新冠病毒受體」的概念，旨在不依賴天然受體的條件下構建易感細胞模型。

該研究首次提出「定製化新冠病毒受體」的概念，旨在不依賴天然受體的條件下構建易感細胞模型。基於該技術，研究團隊為多種冠狀病毒成功設計了功能性人工受體，並透過合作深入探索了人工受體發揮功能的機制及其多方面的應用價值。

石正麗的研究方向主要包括分子流行病學、病毒的分離和鑑定、病毒的起源和進化和蝙蝠抗病毒機制等。（資料圖片）

研究團隊還發現，結合鼠肝炎冠狀病毒（MHV）Spike蛋白CTD結構域的人工受體也具有良好的受體功能性，這說明儘管MHV利用NTD識別其天然受體CEACAM1a，其CTD仍然保有充當RBD的能力。這些發現表明冠狀病毒Spike蛋白可以兼容多種方式激活其融合機器並介導病毒入侵。

報道指出，該研究成功實現了多種冠狀病毒功能性受體的定製化設計。雖然研究以冠狀病毒為主要研究對象，但理論上亦可以為其他自然存在的病毒設計受體。通過為一些受體未明而且缺乏感染模型的病毒設計人工受體，有望突破病毒學研究瓶頸，並有助於相關病毒感染的基礎研究，以及開發疫苗與抗病毒藥物。

美國《紐約時報》在今年6月發表的一篇文章中指出，越來越多的數據和科學論文表明新冠病毒可能源自武漢的研究實驗室，這一觀點由美國麻省理工學院和哈佛大學布羅德研究所分子生物學家Alina Chan提出。此外，報道提到，中國的網易去年初曾發表文章批評石正麗「製造人工病毒」，並質疑新冠的來源，相關文章都指石正麗的研究獲西方支持，但文章很快被刪除。