內地病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

內地今年年初才從新冠疫情中正式解封，但內地知名病毒學家、武漢病毒研究所專家石正麗提出警示，研判未來全球極有可能再爆發另一波冠狀病毒疫情，該團隊也將研究中的20種冠狀病毒列為「高風險」病毒。



有「蝙蝠女俠」稱號的石正麗近期與其團隊發表一篇論文，內文警告全球必須為像類似冠狀病毒一樣的疾病及早做好準備，「如果冠狀病毒導致以前出現過的疾病，那麼有很大可能也會導致未來的病毒爆發」。

綜合媒體報道，在這項近期研究中，主要分析病毒的特徵，包括族群、遺傳多樣性、宿主物種及任何人畜共通歷史，研究評估出40種冠狀病毒種類的人類「溢出（spillover）風險」，並將其中一半（20種）評為「高風險」。文章寫到，目前在研究當中的這20種已有六種被發現，會產生能傳到人類的疾病。還有證據顯示，另外三種也會引發疾病，或傳到其他動物物種身上。

2023年9月13日，位於美國紐約州新海德公園的長島猶太醫療中心（Long Island Jewish Medical Center），Northwell Health展示用於應對變種病毒新疫苗。Northwell Health是紐約州最大的醫療保健提供商。（Reuters）

此外，有報道指出，石正麗團隊此論文研究早在7月時就已刊登於英文醫學期刊《新興微生物及感染》（Emerging Microbes & Infections），但直到9月才在內地社群平台上獲得廣泛關注。這部分原因可能是這項研究不是用中文撰寫。

針對輿論關注度出現滯後性反應，有內地疾病預防控制中心一匿名科學家認為，這反映出在內地突然取消新冠疫情的清零政策後，與人們普遍希望能夠擺脫這個話題，且官方有意或無意地淡化疫情，部分城市也停止公布染疫數據綜合影響所致。

中國中部城市武漢是全球第一個遭到新冠肺炎疫情重創的城市，數百萬人宅家戰疫76天。現在武漢繁忙的商業街、擁擠的交通、熱鬧的餐館恢復依舊。

有分析指出，「也可能是因石正麗的研究具有高度敏感性，因此許多病毒學家並不願意評論其相關研究」。

根據公開資料，石正麗現年58歲，由於一直進行蝙蝠冠狀病毒以及跨種感染研究，故有「蝙蝠女俠」稱號。紐約時報2021年曾形容，石正麗是中國科學進步的象徵，是處於新興病毒研究前沿的「蝙蝠女俠」。