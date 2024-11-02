黑龍江發生列車脫軌　親歷者感劇烈晃動　涉事線路10年3次出事

黑龍江發生列車脫軌事故，當局通報指，事故未造成人員傷亡，地方政府和地方鐵路部門正在組織開展事故救援。



黑龍江發生列車脫軌事故。（影片截圖）

事故發生於周五（11月1日）晚上9時34分許，由黑河開往哈爾濱的K7034次旅客列車，運行至永青站時，發生機後部分車輛脫線事故。網傳影片顯示，多節列車車廂傾斜，車輪脫離軌道，不少乘客拖着行李在深夜的鐵軌上行走。

有從黑河出發的乘客表示，原計劃到哈爾濱下車，「事發時就感覺到了劇烈晃動，然後列車員說火車脫軌了，我們就下車了，沒有人受傷。」該乘客還稱，事發後需要排隊坐巴士疏散，老人和兒童優先，自己在現場等了三四個小時。

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司表示，事故未有造成人員傷亡，地方政府和地方鐵路部門正在組織開展事故救援。此外，受事故影響，該列車沿途停靠的北安、綏化等站的旅客可辦理全額退票手續。

黑龍江發生列車脫軌事故。（影片截圖）

黑龍江發生列車脫軌事故。（影片截圖）

黑龍江發生列車脫軌事故。（影片截圖）

事發鐵路為北黑鐵路，即北安站至黑河站沿線鐵路，位於黑龍江省黑河市境內，隸屬於國鐵哈爾濱局管轄。北黑鐵路始建於1933年，復建通車於1989年9月，線路全長303公里，全線共設有17座車站，是中國最長的地方鐵路。公開信息顯示，近年來，北黑鐵路和黑河地方鐵路公司曾發生多起脫軌事故。

2023年10月15日3時50分許，同樣由黑河地方鐵路公司擔當的K5133次旅客列車，在運行中與北黑鐵路升級改造項目施工溜逸脫軌並侵入線路的工程車輛發生相撞，造成機車和機後1至4節脫軌，無人員傷亡。

2014年4月13日3時17分，由黑河開往哈爾濱的K7034次旅客列車運行至綏北線海倫至東邊井區間發生脫線事故，事故造成15人受傷，3班列車迂回運行，8班列車停運。該起事故系鐵路職工人為破壞導致。