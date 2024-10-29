南京南站列車撞野豬　20多歲機械師處置時遭撞死：時速達130km/h

南京一個高鐵站10月27日（周日）發生野豬與列車相撞事故，隨車機械師下車處置故障期間遭鄰線列車撞死。國鐵上海局人士表示，「被撞機械師很年輕，僅有20多歲，很可惜。」，舉了解。當時撞擊時時速達130km/h。



對於責任認定，該人士表示，目前事故剛剛發生，具體情況仍在調查中，責任認定將在後續完成。



事故造成途經南京南站的部分列車延誤，當日現場大量旅客滯留。（微博）

中國鐵路上海局集團有限公司（國鐵上海局）人士對《中國經營報》記者透露，事發時間為當日17時08分左右，D5518（D5515）次動車行駛至紫金山東站至南京南寧安場間上行線K304+838m處時，司機感覺到列車撞擊到異物，最後停車K305+407m處，隨車機械師下車檢查。

17時17分，鄰線對向行駛的G7267次（淮南南—上海）高鐵在行駛至南京南寧安場至紫金山東站間下行線K305+003m處，撞上D5518次機械師。

事故造成途經南京南站的部分列車延誤，當日現場大量旅客滯留。（微博）

經鐵路部門初步調查，判斷D5518次動車停車原因為撞擊動物導致，但未對動車組造成損傷，後又調閱了G7267次高鐵監控視訊，顯示當日17點16分34秒，D5518次機械師在車下對動車組進行檢查時侵入鄰線，被G7267次撞上，撞擊時時速130km/h。

國鐵上海局人士對記者稱，當時G7267次司機反饋稱撞到人，但並不知道該人身份，隨後機組採取緊急制動措施，停車時D5518次與G7267次已完成會車，兩車位置相距幾百米。

國鐵上海局人士對記者稱，當時D5518次動車因找不到機械師，只匯報失聯，並不確認被撞，所以調度部門安排了G7267次機械師上D5518次。18時14分，G7267次開車；18時28分，D5518次在無法找到機械師的情況下開車。

為了尋找D5518次動車機械師，鐵路調度部門要求隨後的G7247次動車以低速通過此區間。

18時37分，G7247次司機匯報，在該區間發現有人躺線上路中間，隨後停車。G7247次機械師與乘警下車，發現該人正是此前失聯的D5518次機械師。「被發現時D5518次動車機械師已基本無生命體徵，但仍呼叫了救護車。」國鐵上海局人士說。

野豬為何可以進入高鐵站？

一位長期監管鐵路安全人士對記者指出，高鐵線路都是封閉線路，同時也部署了防異物侵線裝置，野豬進入高鐵正線，說明該段線路的防護系統出現了漏洞，後續調查應該給出結論，並防止此類事故再次發生。

交通運輸部發佈《2023年交通運輸行業發展統計公報》（以下簡稱《公報》）顯示，2023年全國（不含港澳台，下同）鐵路交通事故死亡人數同比下降7.5％，全年全國鐵路未發生鐵路交通特別重大、重大事故。

《公報》沒有披露2023年全國鐵路交通事故死亡具體人數，不過根據國家鐵路局以往發佈的資料推算，2023年全國鐵路交通事故死亡約409人（詳見中國經營網2024年6月20日報導《2023年鐵路事故死亡人數同比降7.5%》）。

此外，國家鐵路局自2013年成立以來，共發佈了10次《鐵道統計公報》，顯示全國鐵路交通事故死亡人數從2013年的1336人，下降至2023年的約409人，11年間下降了69.39%。

值得注意的是，鐵路交通事故死亡人數在逐年減少的同時，降幅也在不斷收窄。2021至2023年，全國鐵路交通事故死亡人數分別下降23.1％、14.6％和7.5％，這意味著，要進一步強化鐵路安全生產成果，還需不斷突破瓶頸。

事故造成途經南京南站的部分列車延誤，當日現場大量旅客滯留。（微博）