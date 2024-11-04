珠海航展｜俄羅斯隱型戰機蘇-57首次飛抵中國

官媒報道，俄羅斯隱型戰機蘇-57 本月3日下午降落在山西太原，並稱這是蘇-57首次飛抵中國。



央視軍事3日在官方微博發布短影片，顯示蘇-57的降落過程。影片沒有提到蘇-57降落的機場，但可以清楚看到蘇-57降落時附近有塔台和民航客機。

俄軍第五代戰鬥機蘇-57。（「樞密院十號」）

影片搭配的貼文寫道，「今天14時20分許，隱形戰機蘇57降落太原，這是蘇-57首次來到中國」，同時附上標籤「直擊第十五屆中國航展」。

蘇-57被視為俄羅斯最先進的戰機，具有雷達隱身和超音速巡航等第五代戰機的性能，可執行空中格鬥和對地攻擊等任務。

第十五屆中國航展（全稱中國國際航空航天博覽會）將在11月12日起一連六天在珠海舉行。

俄軍第五代戰鬥機蘇-57。（人民網）

據央視軍事在官方微信公眾號的消息，11月3日已有多架中國軍機分別飛抵珠海金灣機場，準備參加航展。這些軍機分別是轟-6K、殲-16、殲-16D、教-10、運-20等。

央視軍事介紹，轟-6k是中國國產新型轟炸機，具有良好的遠程打擊能力，而殲-16D是中國新一代多用途電子戰飛機，在翼尖位置安裝了電子吊艙。

央視軍事還提到，在本屆航展，轟-6k和殲-16D將分別進行靜態展示和飛行表演。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

