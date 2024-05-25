時隔8年　俄羅斯勇士飛行表演隊將重返珠海航展

據微信公眾號「中國航展」消息，5月24日，俄羅斯「勇士」飛行表演隊（以下簡稱「勇士」飛行表演隊）與珠海航展集團有限公司舉行簽約儀式，這標誌著該飛行表演隊正式確定參加第十五屆中國航展，這也是「勇士」飛行表演隊闊別8年後重返中國航展上空，屆時將為現場觀眾帶來一場無與倫比的視覺盛宴。



珠海市委常委、市政府副市長晁桂明等領導出席儀式並見證簽約，中國航展珠海執委會辦公室主任林粵海致辭，「勇士」飛行表演隊代表阿列克謝耶夫．安德列．阿納托利耶維奇致辭，並與珠海航展集團有限公司董事長、總經理孫潔峰進行簽約。

2021年9月28日，廣東珠海，第十三屆中國航展開幕。圖為中國空軍航空大學紅鷹飛行表演隊。（視覺中國）

「勇士」飛行表演隊代表在致辭中表示非常高興將參加今年在珠海舉辦的第十五屆中國航展，這也是時隔多年後再次訪問珠海。今年航展上「勇士」飛行表演隊將攜6架蘇-35S、1架蘇-30SM驚豔亮相，並將以6機編隊的形式表演「涅斯捷羅夫筋斗」、「加力盤旋」、「躍升半滾倒轉」、「對頭跌升急降」、「鬱金花開」等一系列驚險刺激的特技飛行動作。值得一提的是，這些高難度特技飛行動作大都在飛行速度800-900公里/小時完成。

中國航展執委會代表在致辭中表示，自1996年首屆舉辦以來，中國航展已經走過了28年的輝煌歷程，不僅發展成為展示中國航空航太偉大成就的重要視窗，也是促進國際航空航太科技交流合作的重要平台，見證了世界航空航太事業的蓬勃發展。本屆中國航展再次迎來了俄羅斯「勇士」飛行表演隊，相信「勇士」飛行表演隊一定會為我們帶來更加精彩、更加震撼的飛行表演。

作為中國航展的「老朋友」，「勇士」飛行表演隊精湛的飛行技藝、獨特的表演風格，受到了廣大觀眾的青睞和讚譽。此次參加中國航展是該飛行表演隊全新換裝蘇-35S重型戰鬥機後、以6機編隊的形式在中國進行「首秀」。據介紹，「勇士」飛行表演隊成立於1991年，此次駕駛的蘇—35S是重型「側衛」系列戰鬥機，並採用了推力向量發動機，為完成高難度的編隊特技飛行動作提供更大助力。

2021年9月28日，廣東珠海，第十三屆中國航展開幕。圖為航展現場攝影師。（視覺中國）

為扎實做好第十五屆中國航展飛行表演隊參演工作，為廣大觀眾奉獻一場精彩絕倫的藍天盛宴，5月22日至24日，「勇士」飛行表演隊先遣工作組訪華，先後實地考察了珠海空管站、珠海機場、珠海國際航展中心等地，並與中方相關單位召開參展工作協調會，就飛機轉場、空域管理、現場保障等事宜進行充分的溝通協商，為其圓滿完成第十五屆中國航展飛行表演奠定堅實基礎。

第十五屆中國航展將於今年11月12日至17日在珠海國際航展中心舉行。目前各項籌備工作正有序推進中。本屆航展室內展覽面積近12萬平方米，室外展覽面積超22萬平方米，航展中心地面裝備動態演示區近13萬平方米、斗門蓮洲無人系統演示區超30萬平方米，展覽規模、品質和檔次將實現全面提升。

本屆航展除邀請外國飛行表演隊外，目前正在積極邀請中國空軍等飛行表演隊，以及法國空中巴士公司、美國波音公司、巴西航空工業公司、中國商飛等民機方面的明星機型進行飛行表演和展示，屆時航展現場中外飛機連袂獻技、炫舞藍天。此外，隨著斗門蓮洲無人系統演示區的規劃建設，本屆航展將首次實現「陸海空一體」的全新動態演示格局，空中飛行表演與地面裝備動態演示、水上無人船動態演示相互聯動、互為補充，為廣大觀眾帶來一場場別開生面、精彩紛呈、震撼無比的動態表演。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

