涉虛假就醫、騙取醫保　無錫虹橋醫院被吊銷執證罰款5895萬

9月中旬，江蘇省無錫虹橋醫院遭舉報有患者沒做過影像檢查，病歷卻顯示有的情況。周三（6日），該院因存在虛假就醫、騙取醫保等行為，遭吊銷執業許可證，罰款5895萬元（人民幣．下同）。



「信用中國」網站顯示，無錫虹橋醫院被無錫市醫療保障局罰款5895萬元，並被無錫市衛生健康委員會吊銷醫療機構執業許可證。行政處罰決定書顯示，2022年1月1日至2024年9月22日期間，該院存在虛假就醫、偽造變造資料、虛構醫藥服務項目、重覆使用MRI、CT等影像騙取醫保基金等行為。

9月中旬，無錫虹橋醫院放射影像科醫生實名檢舉指，醫院系統內出現一些患者根本沒在科室做過影像檢查、病歷卻有相關診斷的情況，且有多名患者的CT影像高度相似。

無錫虹橋醫院被吊銷執證。（央視新聞）

10月8日，國家醫保局通報，該院涉嫌違法違規使用醫保基金2228.4萬元，涉嫌欺詐騙取醫保基金1179.2萬元，最終金額以實際核實為準。

通報指出，醫院人員組織團夥，以優待為名邀請病友及老人在醫院免費吃住2、3天，臨床醫生再依據患者個人狀況量身訂製虛假病例，並以此虛編住院費用套取醫保基金，一次虛假住院編造費用為5000至8000元。

2023年，內地處理醫保領域違法違規人員3萬2690人，偵破各類詐騙醫保基金犯罪案件2179宗，抓獲疑犯6220人，追繳涉案醫保基金人民幣11.4億元。騙取醫保手法，主要是虛假醫療、過度診療、虛假購藥、倒賣醫保藥品等。