國家醫保局：多家醫院給男性患者做「婦科類診療」以騙醫保

國家醫保局網站周六（31日）曝光了多家醫院為騙醫保，竟給男性患者做婦科類診療的案例。



國家醫保局指出，宮腔鏡檢查、宮頸癌篩查、宮頸擴張術等本身屬於婦科類診療項目，但一些男性患者居然也產生了此類醫保費用，部分醫院甚至一年開展了1674次此類「奇葩」的檢查。

當中，有的屬於醫療機構串換項目騙醫保，例如湖南省衡陽市耒陽市人民醫院將不屬於醫保報銷的自費項目「使用高頻電刀手術加收」，串換成可報銷項目「腔內彩色多普勒超聲檢查（經陰道）」；湖南省株洲市三三一醫院將74元一次的自費項目「無痛胃鏡麻醉」，串換成450元一次的乙類項目「宮腔鏡麻醉」進行報銷。這些行為導致大量男性患者發生婦科診療費用，而之所以如此做就是為了騙醫保。

另外，也有醫務人員放任女患者冒用男參保人資格就醫診療，例如內蒙古自治區阿拉善盟王彥君診所醫務人員，給女性患者開展「經陰道彩色多普勒超聲檢查」後，放任患者使用男性親屬醫療保障憑證進行費用結算。湖南某畜禽有限公司星沙分公司男職工李某，其女性家屬2023年9月、2023年12月、2024年4月在湖南省岳陽市中心醫院開展婦科類診療，相關費用均使用李某的醫保卡刷卡結算。

對此，當局公布一批為男性做婦科類診療排名靠前的醫療機構，以及為男性開具婦科類診療排名靠前的醫生。當局又指，下一步，各地醫保部門將在國家醫保局指導下，結合本地實際，舉一反三，進一步擴大篩查範圍，確保本地區涉及性別類異常結算問題清倉見底，「天網恢恢，疏而不漏。大數據面前，男女還是分得清的」。