河南女被丈夫持刀殺害棄屍竹林　生前曾打電話喊「媽媽救命」

河南省信陽市固始縣一名男子日前持刀將妻子殺害，引發關注。周二（5日），被害人家屬介紹，死者生前曾多次遭遇家暴，甚至試圖自殺，正在起訴離婚中。遇難前，她還曾打電話求救，「她喊媽媽救命」，詎料沒想到家人就已撒手人寰。



死者洪芳（化名）的哥哥洪先生介紹，其妹妹今年才33歲，與妹夫王某育有一兒一女，事發前已分居，妹妹獨自帶著女兒在外租房住，兒子則跟隨王某生活。11月3日上午，洪芳收到訊息，對方以兒子口吻稱想妹妹了，隨後她便將女兒送回婆家。可是，剛騎上車沒多久，王某便駕駛轎車多次撞擊洪芳的車。

期間，洪芳一邊逃跑，一邊致電母親求救，「她喊媽媽救命，說王某要殺她，通話持續了40秒，前20秒有聲音，後20秒就沒聲音了」。洪先生稱，聞聽後他與家人趕來，可到現場發現洪芳和王某的車皆停在一邊，但卻不見二人身影。一開始，他以為二人已經被送往醫院，但後來有路人告知自己曾看到王某往一處山坡跑去，他們隨即前去尋找但無果。再後來，有村民提供線索指曾有一名神色慌張的男子問路，外貌特征與王某相似。

洪芳和王某的車皆停在一邊，但卻不見二人身影。（封面新聞）

洪芳和王某的車皆停在一邊，但卻不見二人身影。（封面新聞）

意識到情況不對勁的洪先生立即原路返回尋找，結果他果然在一處菜園邊找到一把尖刀，且上面帶有血跡。之後，他進入竹林仔細尋找，發現了倒在草叢的洪芳，當時她已經身亡，手中還抓著手機。而王某不久即在距離事發地不遠處被警方抓獲。

洪先生嘆道，王某比較強勢，早在幾年前就曾家暴洪芳，導致後者跑回娘家，為了保護妹妹，他還和追了過來的王某衝突。而當時王某就曾去廚房拿起菜刀揚言砍人，幸好洪芳將刀奪回，但還是跟著對方回家。此後，王某又對洪芳進行多次家暴，導致洪芳一度跑到水邊想尋短見，幸被母親及時發現勸回。之後，洪芳回到娘家居住，但王某仍多次鬧事，又不配合離婚，洪芳迫於無奈只好起訴離婚。目前，離婚案正在等待第二次開庭，詎料悲劇已經發生。

警方通報。（固始縣公安局）

洪先生表示，警方已經介入，並進行屍檢，此事正在進一步處置中。事件讓全家人沉浸在悲痛之中，洪先生希望王某受到法律的嚴懲，以告慰死者亡靈。